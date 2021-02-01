Жорстокість та затримання на акціях протесту в Росії (фотогалерея)

Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний

У комі після чаю в аеропорту

20 серпня 2020 року речниця Навального повідомила, що політику раптово стало зле у літаку, після того як він випив чаю в аеропорту. Літак здійснив екстрену посадку, після чого його доставили до лікарні в Омську, де він, за даними медиків, перебував у комі та був підключений до апарату штучного дихання. Команда Навального заявила, що його отруїли, та нагадала про попередні напади на політика.