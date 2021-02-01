Жорстокість та затримання на акціях протесту в Росії (фотогалерея)

Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
У Берліні підтримали Навального
Акція на підтримку Олексія Навального відбулися й за межами Росії. У демонстрації в Берліні, за деякими оцінками, взяли участь близько двох тисяч людей. Плакати учасників вирізнялися креативом та відсилали до розслідування Навального про "палац для Путіна" - таємну резиденцію, що її, за твердженням політика, будують для російського президента на узбережжі Чорного моря.
Автор: Віталій Кропман, Данило Білик