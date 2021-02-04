ЄС виділив Росії 13 мільйонів євро на підтримку постраждалих від пандемії

Євросоюз виділив 13 мільйонів євро на підтримку груп населення в Росії, найбільш постраждалих від пандемії COVID-19. Про це повідомив у четвер, 4 лютого, верховний представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

"На сьогоднішній день ЄС мобілізував 38,5 мільярда євро для допомоги своїм країнам-партнеркам по всьому світу для вирішення невідкладних питань у сфері охорони здоров'я та забезпечення гуманітарних потреб, а також для зміцнення систем охорони здоров'я та підтримки економічного відновлення та заходів соціального захисту. Росії Євросоюз вже виділив 13 мільйонів євро для підтримки вразливих груп населення, найбільш постраждалих від пандемії", - сказав Боррель в інтерв'ю агентції "Інтерфакс".

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Водночас Боррель заявив, що планує під час візиту до Москви, що розпочався 4 лютого, обговорити роль Росії в Європі та її залученості в міжнародні справи.

Він наголосив, що ще на початку свого мандата зазначав, що "підтримка відносин з Росією як і раніше буде складним завданням".

"Основна мета мого візиту обговорити питання, що стосуються ролі Росії в Європі та її залученості в міжнародні справи в цілому - все, що викликає нашу стурбованість. Недавні події ще раз показують необхідність обговорити всі нагальні питання в наших відносинах, у тому числі в сферах, в яких у нас є розбіжності, а також у сферах, в яких ми співпрацюємо, і обидва ці напрямки вимагають негайного розгляду", - сказав Боррель.

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Він зазначив, що "мета дипломатії якраз полягає в тому, щоб взаємодіяти, послати сигнали і намагатися знайти точки дотику, особливо коли справи йдуть погано".

"Прямий обмін думками з моїм російським колегою також дозволить отримати інформацію до стратегічної дискусії щодо відносин між ЄС і РФ, яку лідери країн ЄС проведуть на засіданні Європейської Ради в березні", - сказав Боррель.

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Тим часом прессекретар Борреля Петер Стано під час брифінгу у Брюселі, коментуючи візит глави європейської дипломатії до Росії, заявив, що він здійснюється в "складній обстановці".

Стано також ухилився від уточнюючого питання, чи запитував Боррель зустріч з російським опозиціонером Олексієм Навальним, заявивши: "Не будемо забувати, що це візит, який здійснюється в дуже складних обстановці і обставинах, і потрібно знайти правильну дипломатичну збалансованість".