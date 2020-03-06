Боррель: Анексія Криму - і досі виклик міжнародній безпеці

Євросоюз не визнає і не збирається визнавати незаконну анексію Автономної Республіки Крим та Севастополя Росією. Про це йдеться у заяві верховного представника з зовнішньої та безпекової політики ЄС Жозепа Борреля, поширеної у понеділок, 16 березня, у шосту річницю анексії українського півострова.

Дипломат наголосив, що Євросоюз продовжує засуджувати "це порушення міжнародного права". За словами Борреля, анексія "і досі є прямим викликом міжнародній безпеці, який має дуже серйозні наслідки для міжнародного правопорядку, що захищає територіальну цілісність, єдність і суверенітет усіх держав".

Брюссель зберігатиме санкції через Крим

Брюссель продовжуватиме свою політику невизнання, зокрема зберігаючи санкції проти РФ. Боррель закликав усі держави ООН запровадити подібні обмежувальні заходи. "Євросоюз не визнає і не визнаватиме проведення виборів Російською Федерацією на Кримському півострові", - додав керівник дипломатії ЄС. Він додав, що посилення мілітаризації Криму продовжує негативно впливати на безпекову ситуацію в регіоні Чорного моря.

ЄС вимагає від Росії припинити переселення власного населення до анексованого Криму

"З часу незаконної анексії Криму Російською Федерацією ситуація з правами людини на півострові суттєво погіршилася. Жителі півострова стикаються з систематичними обмеженнями засадничих свобод, як-от свобода слова, релігії чи віросповідання та об'єднань, а також права на мирні зібрання", - йдеться у заяві. Боррель закликав надати правозахисним організаціям безперешкодний доступ у Крим. Також він очікує від Москви скасування заборони Меджлісу кримськотатарського народу та закриття ЗМІ кримських татар.

Читайте також: Велике переселення до Криму. Як Росія змінює демографічну ситуацію анексованого півострова

РФ має припинити переселяти своє населення до Криму

"Росія повинна припинити змінювати демографічну структуру населення півострова шляхом переселення власного цивільного населення туди. Росія також має вжити заходів, аби покращити екологічну ситуацію в Криму, яка значно погіршилася з часу незаконної анексії", - наголосив Боррель. Крім того, він закликав звільнити всіх людей, затриманих або засуджених у Криму в порушення міжнародного права. Зокрема він назвав правозахисника Еміра-Усеїна Куку та активіста Олега Приходька.

Як відомо, 16 березня 2014 у Криму відбувся так званий "референдум", за невизнаними Україною та міжнародною спільнотою результатами якого Росія "прийняла" Крим до свого складу.

