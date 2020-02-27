 Стан здоров′я незаконно утримуваних РФ кримських татар погіршився - Денісова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.02.2020

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Стан здоров'я незаконно утримуваних РФ кримських татар погіршився - Денісова

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила про погіршення стану здоров'я незаконно утримуваних Росією кримських татар.

Кримськотатарський прапор (символічне фото)

У незаконно утримуваних у Росії громадян України Едема Смаїлова та Шабана Умерова значно погіршився стан здоров'я. Про це в четвер, 27 лютого, повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

"Шабан Умеров, який тримається у "ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю", має хронічні проблеми з серцем. Він скаржиться на сильний серцевий біль, який посилюються у вечірній час. Тривале ненадання лікування може призвести до інфаркту. Тюремний лікар-терапевт також підтвердив наявне захворювання серця", - зазначила Денісова.

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Тим часом Смаїлов, який утримується у Ростові-на-Дону, повідомив про загострення хронічного гаймориту через неналежні умови утримання. Також адміністрація колонії ігнорує його неодноразові звернення про надання окулярів для зору. "Вимагаю від уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової належного реагування на порушення прав громадян України та терміново вжити заходів із метою їх відновлення. Зокрема сприяти проведенню повного медичного обстеження обох громадян України та невідкладно надати кваліфіковану лікарську допомогу", - заявила Денісова.

Вона також звернулася до представників міжнародних правозахисних організацій і місій із проханням вжити заходів для відновлення прав незаконно утримуваних громадян України.

Нагадаємо, що активіста громадського руху "Кримська солідарність" Едема Смаїлова затримали 22 травня 2018 року. Його обвинувачують у терористичній діяльності в рамках справи про "бахчисарайський осередок" організації "Хізб ут-Тахрір". Шабан Умеров, також активіст "Кримської солідарності", перебуває під вартою з 27 березня 2019 року. Йому інкримінують "організацію діяльності терористичної організації".

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