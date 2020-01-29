У ЄС погодили продовження санкцій щодо РФ

Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) у середу, 4 березня, погодив продовження на чергові шість місяців індивідуальних санкцій щодо Росії за "підрив територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України". Цю інформацію поширив на своїй сторінці у Facebook представник Україні при ЄС Микола Точицький. "Це рішення особливо цінне напередодні шостої річниці" анексії Криму та "демонструє єдність ЄС у його політиці невизнання" дій Москви вважає дипломат.

Рішення стосується обмежувальних заходів щодо 175 осіб та 44 організацій, причетних до порушення територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Індивідуальні санкції стосовно фізичних і юридичних осіб передбачають заборону на в'їзд до ЄС і заморожування банківських активів.

Читайте також: Партія Меркель і Україна: зберігати тиск на Росію

Продовження санкцій щодо РФ, запроваджених 2014 року, ще має затвердити Рада ЄС. Її засідання, за даними джерел в Брюсселі, може бути призначене уже наступного тижня.

Микола Точицький, крім того, висловив сподівання, що Брюссель запровадить нові санкції щодо Росії через відкриття залізничного сполучення з анексованим Кримом.