 У ЄС погодили продовження санкцій щодо РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.03.2020

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У ЄС погодили продовження санкцій щодо РФ

Санкції щодо Росії через Україну погодили постійні представники країн ЄС у Брюсселі. Рішення ще має затвердити Рада ЄС.

Cанкції щодо РФ будуть продовжені ще на 6 місяців

Cанкції щодо РФ будуть продовжені ще на 6 місяців

Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) у середу, 4 березня, погодив продовження на чергові шість місяців індивідуальних санкцій щодо Росії за "підрив територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України". Цю інформацію поширив на своїй сторінці у Facebook представник Україні при ЄС Микола Точицький. "Це рішення особливо цінне напередодні шостої річниці" анексії Криму та "демонструє єдність ЄС у його політиці невизнання" дій Москви вважає дипломат. 

Рішення стосується обмежувальних заходів щодо 175 осіб та 44 організацій, причетних до порушення територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Індивідуальні санкції стосовно фізичних і юридичних осіб передбачають заборону на в'їзд до ЄС і заморожування банківських активів.

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Продовження санкцій щодо РФ, запроваджених 2014 року, ще має затвердити Рада ЄС. Її засідання, за даними джерел в Брюсселі, може бути призначене уже наступного тижня.

Микола Точицький, крім того, висловив сподівання, що Брюссель запровадить нові санкції щодо Росії через відкриття залізничного сполучення з анексованим Кримом

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    Заборона на в'їзд та замороження активів

    У березні 2014 року США та ЄС запровадили санкції щодо російських високопосадовців, депутатів Держдуми та підприємців. Їм заборонили в'їзд, а їхні американські та європейські активи заморозили. До санкційних списків, які в подальшому неодноразово розширювалися, потрапили спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко, депутат Держдуми Леонід Слуцький і радник російського президента Сергій Глазьєв.

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    Секторальні санкції

    16 липня 2014 року США запровадили санкції щодо компаній "Роснефть" і "Новатек", а також "Газпромбанку" і державної корпорації "Внешэкономбанк". Вони не можуть отримувати в США боргове фінансування на термін понад 90 днів. З "Внешэкономбанком" і "Газпромбанком" заборонено проводити транзакції. Згодом до цього списку додали "Банк Москвы", ВТБ, "Россельхозбанк" і Об'єднану суднобудівну корпорацію.

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    ЄС пішов за прикладом США

    Кілька тижнів потому секторальні санкції щодо Росії запровадив і Євросоюз. Вони поширилися на п'ять найбільших російських банків: "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" і ВЭБ, яким був обмежений доступ до ринків капіталу ЄС. Пізніше такі ж обмеження Брюссель запровадив щодо трьох нафтових компаній - "Роснефть", "Транснефть" і "Газпром нефть" - і трьох оборонних підприємств РФ.

  • Нафтовидобувна платформа Приразломная

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Російська нафтова галузь під санкціями

    Санкції щодо російської нафтової галузі запровадили і США, і ЄС, обмеживши роботу своїх компаній в російській Арктиці. Брюссель також заборонив поставки до Росії високотехнологічного обладнання для нафтової галузі у відповідь на дії РФ в Україні.

  • Міністр промисловості та торгівлі РФ Денис Мантуров тримає автомат, який вироблений концерном Калашников

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    ВПК під прицілом

    До санкцій в галузі ВПК належать запроваджена Євросоюзом заборона на торгівлю з Росією зброєю і заборона на експорт до неї товарів подвійного призначення для оборонного сектора. США, своєю чергою, запровадили штрафні заходи проти 11 виробників електроніки, яка може бути використана для потреб військової промисловості. Обґрунтування санкцій - війна на Донбасі та анексія Криму.

  • Штаб-квартира ФСБ РФ на Луб'янці в Москві

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Санкції щодо спецслужб

    У грудні 2016 року США запровадили санкції у зв'язку з можливими кібератаками з боку російських хакерів під час американської президентської виборчої кампанії. Цього разу до "чорного списку" потрапили зовнішня і внутрішня спецслужби країни - Головне розвідувальне управління (ГРУ) і Федеральна служба безпеки (ФСБ).

  • Підприємець Олег Дерипаска та президент РФ Володимир Путін

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    США покарали російських олігархів

    У квітні 2018 американський мінфін вперше завдав удару по російських приватних компаніях. Він запровадив санкції щодо 24 російських бізнесменів з опублікованої раніше так званої "Кремлівської доповіді". Серед них опинилися такі впливові олігархи, як Олег Дерипаска та Віктор Вексельберг. Активи їхніх компаній на території США заморожені, а американцям заборонено вести з ними бізнес.

  • Британські військові в масках та захисних костюмах

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Санкції за отруєння Скрипалів

    27 серпня 2018 року набули чинності нові санкції США за застосування Росією хімічної зброї. Ці штрафні заходи включають заборону на продаж Росії озброєнь та іншої оборонної продукції, відмова у доступі до американських товарів і технологій, які особливо важливі з точки зору національної безпеки, а також у наданні кредитів уряду США, кредитних гарантій та іншої фінансової підтримки.

    Автор: Ірина Філатова, Азад Сафаров


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