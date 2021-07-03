Через хакерську атаку у Швеції закрили понад 800 магазинів

Відразу кілька торговельних мереж у Швеції, в тому числі одна з найбільших - Coop Sweden - стали жертвами хакерського злому, повідомив шведський телеканал SVT. Атаки були здійснені на програмне забезпечення Kaseya-Software.

У зв'язку з порушенням роботи касових систем мережа Coop була змушена у суботу, 3 липня, тимчасово закрити 800 своїх філій. Є дані про те, що від дій хакерів постраждали також близько 200 підприємств у США.

За словами глави IT-компанії Visma Esscom Фабіана Могрена, що займається дистрибуцією цього програмного забезпечення, мережа супермаркетів Coop постраждала більше за інших. Метою хакерської атаки не була крадіжка особистих даних, зловмисники хотіли перешкодити нормальній роботі касових систем, стверджує Могрен. У деяких випадках на екранах зламаних комп'ютерів спливало текстове повідомлення з вимогою викупу за відновлення роботи системи.

Тим часом агентство Bloomberg пише з посиланням на компанію Huntress Labs Inc., яке спеціалізується на комп'ютерній безпеці, що за глобальною хакерською атакою може стояти угрупування з Росії під назвою REevil. "Це - один з найпотужніших і наймасштабніших зломів, за яким стоїть не пов'язаний з державою виконавець, з тих, що ми спостерігали. Судячи з усього, метою хакерської атаки є виключно нажива", - заявив представник швейцарської компанії Kudelski Security.