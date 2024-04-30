СБУ затримала творців фейкових акаунтів Малюка і Буданова

У Києві затримали проросійських хакерів, які створили фейкові акаунти голови СБУ і начальника ГУР та поширювали дезінформацію за наказом російських спецслужб. Їм загрожує до 7 років тюрми.

Служба безпеки України (СБУ) заявила про ліквідацію в Києві ботоферм, які проводили інформаційні диверсії на користь російської розвідки.

"У ході комплексних заходів затримано двох організаторів, які масово поширювали дезінформацію про війну в Україні та намагались штучно дискредитувати Сили оборони. Для цього створювали фейкові акаунти у соцмережах та месенджерах, зокрема від імені голови СБУ (Василя Малюка - Ред.) та начальника ГУР МО (Кирила Буданова - Ред.)", - йдеться у повідомленні у вівторок, 30 квітня.

Щоб створити видимість "справжніх" сторінок, на цих акаунтах перепощували офіційні дописи від СБУ та розвідки, тоді як в особистих повідомленнях у людей виманювали гроші, пропонуючи "допомогу".

Також затримані реєстрували фейкові сторінки українців з різних регіонів як у Facebook, Twitter, Instagram і Tik-Tok, так і в російських "Однокласниках" і "Вконтакте".

"Загалом потужності ботоферми дозволяли її організаторам щодня генерувати понад 1000 фейкових акаунтів. Для їхнього адміністрування фігуранти встановили у власних помешканнях спеціалізовані програмно-апаратні комплекси", - йдеться у повідомленні.

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Координували свої дії з РФ

За даними СБУ, затримані координували свої дії з представниками розвідки РФ, від яких отримували "методички" для проведення підривної діяльності. "У такий спосіб ворог сподівався розхитати суспільно-політичну обстановку в Україні та зашкодити іміджу нашої держави на міжнародній арені", - кажуть в спецслужбі.

Під час обшуків в помешканнях організаторів ботоферм вилучили незареєстровану вогнепальну зброю з боєприпасами до неї та бойові гранати, спеціалізоване обладнання для "вирощування" вигаданих інтернет-адрес і сім-карти мобільних операторів, на які реєстрували підконтрольні акаунти.

Обом затриманим повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), їм загрожує до 7 років тюрми. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації.