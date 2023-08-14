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Кіберагентство Німеччини: Виносимо уроки з війни в Україні

Анатолій Арні | Роман Губа
34 хв. тому

Російська війна проти України показала нові небезпеки для Німеччини, які, можливо, не бачили раніше, заявив глава агентства з кібербезпеки ФРН.

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Інтернет, хакери, хакерські атаки, кібератаки, кіберзахист, кібербезпека
Кібербезпека є одним із пунктів стратегії національної безпеки НімеччиниФото: Klaus Ohlenschläger/picture alliance

Війна Росії проти України вплине на майбутні рішення щодо кібербезпеки в Німеччині, заявив у понеділок, 14 серпня, глава "Агентства інновацій у сфері кібербезпеки", підконтрольного німецьким міністерствам оборони та внутрішніх справ, Крістіан Гуммерт (Christian Hummert) у коментарі агентству dpa.

За його словами, Німеччині необхідно винести уроки з того, що Росія веде в Україні "гібридну війну", в якій "кіберакції поєднуються з фізичними діями". Він пояснив, що йдеться не лише про хакерські атаки, приріст яких відзначають у Німеччині після початку війни РФ проти України, а й приміром про випадки, коли "під час першої хвилі ударів Росія атакувала в Україні системи зв'язку, щоби завадити армії спілкуватися".

Гуммерт зазначив, що спостереження дають Німеччині змогу взяти до відома "багато речей з погляду кібербезпеки, які, можливо, не бачили раніше".

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Ексглава кіберсек'юриті ФРН міг співпрацювати з РФ

У жовтні 2022 року главу німецького Федерального відомства з безпеки у сфері інформаційної техніки (BSI) Арне Шенбома (Arne Schönbohm) відсторонили від посади, бо запідозрили у зв'язках із "Радою з кібербезпеки Німеччини" - приватною лобістською структурою, до складу якої входила фірма, створена колишнім працівником Комітету державної безпеки (КДБ) СРСР. При цьому звинувачення на адресу Шенбома у зв'язку з його діяльністю в "Раді з кібербезпеки Німеччини" лунали ще наприкінці 2015 року, що не завадило йому очолити BSI.

У липні нова глава BSI Клаудіа Платтнер (Claudia Plattner) попередила про небезпеку для Німеччини, що зростає, у зв'язку з російськими кібератаками. За її словами, ФРН як європейська держава та прихильниця України є "привабливою мішенню" для хакерських груп, що спрямовуються Москвою.

Збільшення кількості кібератак на Німеччину також спостерігається з боку Китаю та Ірану. Кібербезпека стала одним із пунктів німецької стратегії національної безпеки.

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