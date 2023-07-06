Голова кібербезпеки: ФРН - приваблива ціль для хакерів з РФ

За словами голови Федерального відомства з безпеки у сфері інформаційної техніки, Німеччина - "приваблива мішень" для хакерських груп, якими керують з Москви.

Нова голова німецького Федерального відомства з безпеки у сфері інформаційної техніки (BSI) Клаудіа Платтнер (Claudia Plattner) попередила про все вищу небезпеку для Німеччини у зв'язку з російськими кібератаками.

Як сказала керівниця відомства в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung , що було опубліковано у середу, 5 липня, ФРН, будучи європейською державою і прихильницею України, є "привабливою мішенню" для хакерських груп, якими керують з Москви.

Загалом загрози в мережі є "великими як ніколи", впевнена Платтнер, при цьому "цілями є: шпигунство, дестабілізація і (кампанія. - Ред.) впливу". За її словами, збільшення кількості атак також спостерігається з боку Китаю та Ірану.

"Зупинити і відбити атаки"

У представників органів безпеки Німеччини зростає стурбованість, що проросійські активісти, кіберзлочинці та хакерські групи, координовані російськими спецслужбами, об'єднуються для атак на західні системи, зазначає Süddeutsche Zeitung. Клаудіа Платтнер закликала до поліпшення захисту критичної інфраструктури. Так, навесні 2022 року у ФРН вийшли з ладу 5800 вітряних турбін унаслідок, ймовірно, російської атаки на супутникову мережу, при цьому низка експертів розцінила це як своєрідне попередження владі Німеччини.

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Глава BSI закликала шукати способи "зупинити і відбити" атаки. Міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) хоче надати Федеральному відомству у кримінальних справах (BKA) більше повноважень, зокрема, воно повинно отримати право "активно" протистояти таким нападам - тобто проникати на сервери за кордоном і виводити їх з ладу, зазначає видання. Водночас у стратегії нацбезпеки ФРН члени парламентської коаліції підкреслювали, що в принципі відкидають такий підхід.

Звільнення глави BSI за підозрою у зв'язках із РФ

Ненсі Фезер 18 жовтня 2022 року звільнила попереднього главу BSI Арне Шенбома (Arne Schönbohm) у зв'язку зі звинуваченнями в занадто тісних зв'язках із Росією.

У МВС зазначили, що широко обговорювані у ЗМІ звинувачення підірвали суспільну довіру до Шенбома як до нейтрального і неупередженого керівника найважливішого відомства Німеччини у сфері кібербезпеки.

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Згідно з розслідуванням суспільно-правового телеканалу ZDF, Арне Шенбом підтримував тісні зв'язки з асоціацією "Рада з кібербезпеки Німеччини" (Cyber-Sicherheitsrat Deutschland), яка підозрюється у зв'язках з російськими спецслужбами. Автори розслідування, зокрема, з'ясували, що берлінська фірма Protelion GmbH, яка входить до цієї асоціації, до кінця березня 2022 року працювала під назвою Infotecs GmbH і була "донькою" російської компанії "ИнфоТеКС" ("Информационные технологии и коммуникационные системы"), заснованої Андрієм Чапчаєвим, який, за даними ЗМІ, здобув освіту у Вищій школі КДБ СРСР. Сама ж "Рада з кібербезпеки Німеччини" звинувачення відкидала, називаючи їх абсурдними.