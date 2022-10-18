Главу кібербезпеки ФРН звільнили через можливі зв'язки з РФ

Звинувачення на адресу Арне Шенбома підірвали впевненість у його нейтральності та неупередженості на посаді голови найважливішого відомства ФРН у сфері кібербезпеки, вважають в МВС ФРН.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) звільнила очільника федерального відомства з безпеки у сфері інформаційної техніки (BSI) Арне Шенбома (Arne Schönbohm) у зв'язку зі звинуваченнями у надто тісних зв'язках із Росією, повідомило у вівторок, 18 жовтня МВС ФРН.

У МВС зазначили, що обвинувачення, які широко обговорюються в ЗМІ, істотно підірвали громадську довіру до Шенбома як до нейтрального та неупередженого керівника найважливішого відомства Німеччини у сфері кібербезпеки. При цьому в міністерстві запевнили, що "ретельно розслідують всі відомі звинувачення", пише dpa.

Можливі зв'язки з російським спецслужбами

Шенбом, який очолив BSI з 2016 році, був співзасновником і першим керівником створеної в 2012 році асоціації "Рада з кібербезпеки Німеччини" (Cyber-Sicherheitsrat Deutschland) і підтримував постійні контакти з нею навіть після призначення на державну посаду, що особливо роздратувало Фазер, зауважує dpa.

Згідно з розслідуванням суспільно-правового телеканалу ZDF, ця асоціація, ймовірно, пов'язана з російськими спецслужбами. Зокрема, берлінська фірма Protelion GmbH, що входить до організації, до кінця березня працювала під назвою Infotecs GmbH і була "дочкою" російської компанії "ИнфоТеКС" ("Информационные технологии и коммуникационные мистемы"), заснованої колишнім співробітником Комітету державної безпеки (КДБ) СРСР Андрієм Чапчаєвим.

Сама "Рада з кібербезпеки Німеччини" відкинула ці звинувачення, назвавши їх абсурдними. Асоціація консультує компанії, політиків та органи влади з питань кібербезпеки та заявляє про свою політичну нейтральність.

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