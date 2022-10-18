  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Енергетична криза
Звільнений президент федерального відомства Німеччини з безпеки у сфері інформаційної техніки Арне Шенбом
Президента федерального відомства Німеччини з безпеки у сфері інформаційної техніки Арне Шенбома звільнили через підозру у зв'язках з Росією.Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Главу кібербезпеки ФРН звільнили через можливі зв'язки з РФ

Степан Смишляєв | Євген Жуков
3 год. тому

Звинувачення на адресу Арне Шенбома підірвали впевненість у його нейтральності та неупередженості на посаді голови найважливішого відомства ФРН у сфері кібербезпеки, вважають в МВС ФРН.

https://p.dw.com/p/4IMdd

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) звільнила очільника федерального відомства з безпеки у сфері інформаційної техніки (BSI) Арне Шенбома (Arne Schönbohm) у зв'язку зі звинуваченнями у надто тісних зв'язках із Росією, повідомило у вівторок, 18 жовтня МВС ФРН.

У МВС зазначили, що обвинувачення, які широко обговорюються в ЗМІ, істотно підірвали громадську довіру до Шенбома як до нейтрального та неупередженого керівника найважливішого відомства Німеччини у сфері кібербезпеки. При цьому в міністерстві запевнили, що "ретельно розслідують всі відомі звинувачення", пише dpa.

Можливі зв'язки з російським спецслужбами

Шенбом, який очолив BSI з 2016 році, був співзасновником і першим керівником створеної в 2012 році асоціації "Рада з кібербезпеки Німеччини" (Cyber-Sicherheitsrat Deutschland) і підтримував постійні контакти з нею навіть після призначення на державну посаду, що особливо роздратувало Фазер, зауважує dpa.

Згідно з розслідуванням суспільно-правового телеканалу ZDF, ця асоціація, ймовірно, пов'язана з російськими спецслужбами. Зокрема, берлінська фірма Protelion GmbH, що входить до організації, до кінця березня працювала під назвою Infotecs GmbH і була "дочкою" російської компанії "ИнфоТеКС" ("Информационные технологии и коммуникационные мистемы"), заснованої колишнім співробітником Комітету державної безпеки (КДБ) СРСР Андрієм Чапчаєвим.

Сама "Рада з кібербезпеки Німеччини" відкинула ці звинувачення, назвавши їх абсурдними. Асоціація консультує компанії, політиків та органи влади з питань кібербезпеки та заявляє про свою політичну нейтральність.

Читайте також: Влада ФРН посилить захист об'єктів критичної інфраструктури

Витоки з "Північного потоку" - диверсія на користь Росії?

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Масове поховання у Лимані

РФ відповідальна за більшість воєнних злочинів - комісія ООН

Конфлікти
8 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Російські "зелені чоловічки" захоплюють Крим, березень 2014 року.

"Ми вісім років робили вигляд, що ця війна не є війною"

"Ми вісім років робили вигляд, що ця війна не є війною"

Конфлікти
14 год. тому
Святкування відключення АЕС Гронде в 2021 році

Атомна енергетика в Німеччині - від любові до ненависті

Атомна енергетика в Німеччині - від любові до ненависті

Економіка
3 год. тому
16 фото
Жінки демонструють за право на аборти

У Польщі судять активістку за пособництво в аборті

У Польщі судять активістку за пособництво в аборті

Суспільство
8 год. тому
Томас Гальдеванг, Мартіна Розенберґ, Бруно Каль

Що знали спецслужби ФРН про війну в Україні

Що знали спецслужби ФРН про війну в Україні

Політика
10 год. тому
Іранські дрони

Чим небезпечні для України іранські дрони і як їх збивають

Чим небезпечні для України іранські дрони і як їх збивають

Політика
17 жовтня 2022 р.
Фолькер Тюрк

Новий комісар ООН з прав людини - хто він?

Новий комісар ООН з прав людини - хто він?

Політика
17 жовтня 2022 р.
На головну сторінку