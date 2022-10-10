У ФРН замінять главу кібербезпеки через зв'язки з РФ - ЗМІ

Міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) має намір замінити очільника федерального відомства з безпеки у сфері інформаційної техніки (BSI) Арне Шенбома (Arne Schönbohm). Про це з посиланням на свої джерела в понеділок, 10 жовтня, написало німецьке видання Bild . Цю інформацію підтверджують також джерела видань Handelsblatt і Der Spiegel.

За даними ЗМІ, Фезер має намір "якнайшвидше" усунути нинішнього главу відомства, завданням якого є захист німецького кіберпростору від хакерських атак. Зважаючи на це, міністерка відмовилася від участі в запланованій на 13 жовтня презентації звіту про діяльність BSI за 2022 рік і спільної з відомством пресконференції.

Активне невдоволення Шенбомом, як вказують ЗМІ, виникло після виходу на телеканалі ZDF розслідування, згідно з яким чиновник, ймовірно, перебував у контакті з асоціацією Cyber-Sicherheitsrat Deutschland, яка, за даними журналістів, пов'язана з російськими спецслужбами. При цьому Шенбома не можуть просто звільнити з посади з огляду на нюанси німецького законодавства, тому його, найімовірніше, переведуть до іншого відомства.

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Атака на німецькі відомства

Депутати Бундестагу раніше вказували, що від початку російського вторгнення в Україну на Німеччину почастішали кібератаки - ситуацію з IT-безпекою в Німеччині вони описували як "вкрай напружену".

Так, у травні російські хакери здійснили низку DDoS-атак на урядові сайти в Німеччині. Зокрема, портали міністерства оборони, Бундестагу, поліції та низки поліцейських служб федеральних земель. Крім того, був тимчасово недоступний сайт канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz). Відповідальність за атаку взяло на себе хакерське угруповання Killnet, яке висловлювалося на підтримку війни Росії проти України.

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