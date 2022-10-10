  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Арне Шенбом - очільник німецького відомства із кібербезпеки
Арне Шенбом - очільник німецького відомства із кібербезпекиФото: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance
СуспільствоНімеччина

У ФРН замінять главу кібербезпеки через зв'язки з РФ - ЗМІ

Ольга Журавльова | Анатолій Арні
1 год. тому

Керівника німецького відомства із кібербезпеки хочуть звільнити через його ймовірні зв'язки з російськими спецслужбами, повідомляє низка німецьких видань.

https://www.dw.com/uk/u-frn-zaminat-glavu-kiberbezpeki-cerez-zvazki-z-rosieu-zmi/a-63388374

Міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) має намір замінити очільника федерального відомства з безпеки у сфері інформаційної техніки (BSI) Арне Шенбома (Arne Schönbohm). Про це з посиланням на свої джерела в понеділок, 10 жовтня, написало німецьке видання Bild. Цю інформацію підтверджують також джерела видань Handelsblatt і Der Spiegel.

За даними ЗМІ, Фезер має намір "якнайшвидше" усунути нинішнього главу відомства, завданням якого є захист німецького кіберпростору від хакерських атак. Зважаючи на це, міністерка відмовилася від участі в запланованій на 13 жовтня презентації звіту про діяльність BSI за 2022 рік і спільної з відомством пресконференції.

Активне невдоволення Шенбомом, як вказують ЗМІ, виникло після виходу на телеканалі ZDF розслідування, згідно з яким чиновник, ймовірно, перебував у контакті з асоціацією Cyber-Sicherheitsrat Deutschland, яка, за даними журналістів, пов'язана з російськими спецслужбами. При цьому Шенбома не можуть просто звільнити з посади з огляду на нюанси німецького законодавства, тому його, найімовірніше, переведуть до іншого відомства.

Читайте також: Кібербезпека: як працюють кібервійська Бундесверу

Атака на німецькі відомства

Депутати Бундестагу раніше вказували, що від початку російського вторгнення в Україну на Німеччину почастішали кібератаки - ситуацію з IT-безпекою в Німеччині вони описували як "вкрай напружену".

Так, у травні російські хакери здійснили низку DDoS-атак на урядові сайти в Німеччині. Зокрема, портали міністерства оборони, Бундестагу, поліції та низки поліцейських служб федеральних земель. Крім того, був тимчасово недоступний сайт канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz). Відповідальність за атаку взяло на себе хакерське угруповання Killnet, яке висловлювалося на підтримку війни Росії проти України.

Читайте також: У ФРН перевірять причетність РФ до саботажу на залізниці

Бабуся з гвинтівкою: пенсіонерка захопилася кіберспортом

 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

www.bild.de
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Наслідки ракетних ударів по центру Києва

Росія завдала ракетних ударів по Києву та кількох областях

Конфлікти
1 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Ізюм, Харківська область

На деокупованій Харківщині готуються до опалювального сезону

На деокупованій Харківщині готуються до опалювального сезону

Політика
23 хв. тому
Двері до в'язниці в Білорусі

У СІЗО за пісню українською? Історія білоруської співачки

У СІЗО за пісню українською? Історія білоруської співачки

Політика
9 жовтня 2022 р.
Клініка для пацієнтів з лонгковідом

Після COVID. Як допомагають тим, у кого залишилися симптоми

Після COVID. Як допомагають тим, у кого залишилися симптоми

Панорама
8 жовтня 2022 р.
Ігор Козловський

Премія миру для росіян і білорусів: Вони - не вороги України

Премія миру для росіян і білорусів: Вони - не вороги України

Суспільство
7 жовтня 2022 р.
Центр громадянських свобод

Нобелівська премія миру на трьох - як відреагували в Україні

Нобелівська премія миру на трьох - як відреагували в Україні

Політика
7 жовтня 2022 р.
external

Українські лауреати про Нобелівську премію миру

Українські лауреати про Нобелівську премію миру

Суспільство
7 жовтня 2022 р.
09:19 хв.
На головну сторінку