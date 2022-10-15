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Німецька поліціяФото: Eibner/imago images
ПолітикаНімеччина

Влада ФРН посилить захист об'єктів критичної інфраструктури

Аліна Коломієць | Даниїл Сотников
3 год. тому

Заходи безпеки на об'єктах критичної інфраструктури ФРН посилять на тлі вибухів на "Північних потоках" та ймовірної диверсії на залізниці.

https://www.dw.com/uk/vlada-frn-posilit-zahist-obektiv-kriticnoi-infrastrukturi/a-63450427

Після диверсій на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2" влада Німеччини посилить заходи безпеки на об'єктах критичної інфраструктури країни. Про це повідомила міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung, опублікованому в суботу, 15 жовтня.

"Агресивна війна Росії проти України також знаменує собою поворотний момент у внутрішній безпеці. Ми готуємося до цього. Захист нашої критичної інфраструктури має найвищий пріоритет", - заявила Фезер. За її словами, органи безпеки ФРН вживають "додаткових заходів захисту там, де це необхідно". Зокрема, захист морської інфраструктури вже був "посилений шляхом значного збільшення присутності федеральної поліції на морі", розповіла очільниця МВС Німеччини. Оператори критичної інфраструктури повинні "всебічно озброїтись проти таких небезпек, як стихійні лиха, тероризм, диверсії, а також людська помилка", закликала Ненсі Фезер.

Вона пообіцяла до кінця поточного року надати уряду ФРН ключові елементи закону, що регулюватиме захист критично важливої інфраструктури. Уряд, зокрема, запровадить додаткові вимоги до звітності про інциденти і таким чином "посилить безпеку в Німеччині та Європі", заявила Фезер.

Жителі Німеччини "поки не знайомі з кризами та катаклізмами"

Глава Об'єднання німецьких міст (Deutscher Städtetag) Гельмут Деді (Helmut Dedy) закликав уряд активніше інформувати населення про можливі наслідки нестачі енергії чи диверсії. "Відключення електроенергії - це реалістичний сценарій", - сказав Деді, додавши, що в такому разі аварійна подача води і тепла можлива протягом "не більше 72 годин".

За його словами, муніципальний цивільний захист не здатний власними силами впоратися з відключеннями електроенергії на декілька днів. Крім того, жителі Німеччини "поки не знайомі з кризами та катаклізмами", наголосив він. "Тому важлива безперервна, прозора та доступна інформація про можливі ризики", - попередив Деді.

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У Німеччині зростають побоювання щодо можливих диверсій

У Німеччині на тлі російського повномасштабного вторгнення в Україну побоюються можливих диверсій на ключових об'єктах інфраструктури, зазначає агенція AFP. Найрезонанснішими випадками останніх тижнів стали вибухи на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2", розслідуванням яких займається влада Данії, Німеччини та Швеції.

Раніше цього тижня залізничний концерн Deutsche Bahn повідомив, що внаслідок диверсії було пошкоджено залізничну інфраструктуру, що призвело до припинення руху поїздів на півночі Німеччини. Проблеми були пов'язані з порушеннями в роботі комунікаційної системи GSM-R (Global System for Mobile Communications - Rail) - ця система використовується для зв'язку між центрами управління, що контролюють рух поїздів. Поліція розслідує цей інцидент.

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