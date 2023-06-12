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ТехнологіїНімеччина

Кожна десята компанія у ФРН зазнала кібернападів у 2022 році

Валерій Сааков | Євген Жуков
1 год. тому

Хакерські угруповання й досі становлять найбільшу загрозу для німецьких компаній, показують результати дослідження TÜV. Водночас учасники опитування помічають і зростання активності іноземних держструктур.

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Кожна десята компанія у ФРН зазнала кібернападів у 2022 році
Фото: Silas Stein/dpa/picture alliance

Близько десяти відсотків компаній у Німеччині постраждали у 2022 році від кібератак або інших інцидентів, пов'язаних з інформаційною безпекою. Таких висновків дійшло німецьке товариство технічного нагляду TÜV, яке представило результати відповідного дослідження в понеділок, 12 червня.

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На думку компаній, що брали участь в опитуванні, найбільша загроза для них, як і раніше, надходить із боку організованих кіберзлочинців, однак в умовах глобальної політичної напруженості також активізуються й іноземні державні структури.

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Так, 58 відсотків респондентів висловили думку, що агресивна війна Росії проти України загалом значно підвищила ризик кібератак на економіку ФРН. За даними TÜV, зростання кібератак або спроб їх здійснити зафіксували після початку війни 16 відсотків німецьких компаній - передусім ідеться про великі підприємства, на яких працюють щонайменше 250 співробітників.

За рік у Німеччині сталися 50 тисяч інцидентів з IT-безпекою

На підставі результатів опитування TÜV робить висновок, що минулого року в Німеччині сталося близько 50 тисяч серйозних інцидентів, пов'язаних з IT-безпекою, - таких як успішні кібератаки, акти шкідництва або фізичні крадіжки IT-обладнання. Зазначається, що 42 відсотки фірм, які постраждали від хакерів, зазнали фінансових втрат.

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Заступник голови Федерального відомства з безпеки у галузі інформаційної техніки (BSI) Ґергард Шабгюзер (Gerhard Schabhüser), коментуючи результати дослідження, наголосив, що кібербезпека й надалі залишається для німецьких компаній "завданням найвищого пріоритету". За його словами, найбільшу небезпеку, як і раніше, становлять атаки з використанням вірусів-вимагачів (ransomware).

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