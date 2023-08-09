  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаНімеччина

Працівника Бундесверу підозрюють у шпигунстві на Росію

Дар'я Нинько
35 хв. тому

Томаса Г. заарештували за підозрою у роботі на розвідку РФ, зокрема, через російські дипломатичні установи у Німеччині.

https://p.dw.com/p/4Uy1x
Посольство РФ у Берліні
Посольство РФ у БерлініФото: Schoening/picture alliance

Федеральна прокуратура Німеччини у середу, 9 серпня, повідомила про арешт громадянина країни, який працював у військовому секторі, за підозрою в шпигунстві на користь Росії. Його підозрюють у роботі на російську розвідку через, зокрема, посольство РФ у Берліні, повідомляє AFP.

Чоловіка на ім'я Томас Г. (Thomas H.) затримали 27 липня в місті Кобленц на заході країни, у його квартирі та на робочому місці провели обшук, повідомила прокуратура. Чоловік працював у Федеральному управлінні Бундесверу з обладнання, інформаційних технологій і технічної підтримки.

"У травні 2023 року він звернувся до російського генконсульства в Бонні та російського посольства в Берліні та запропонував свою співпрацю, - заявили у прокуратурі. - Він передавав їм інформацію, отриману під час своєї професійної діяльності, для подальшої передачі її російській розвідці".

Розслідування щодо Томаса Г. проводилося в тісній координації з військовою розвідкою та Федеральною службою захисту конституції Німеччини (BfV).

Читайте також: У Польщі затримали ще одного підозрюваного в шпигунстві на Росію

BfV попереджала про ризик посилення шпигунськиїх дій з боку РФ

Раніше BfV попереджала про ризик "агресивної російської шпигунської операції" на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Санкції Заходу щодо Росії та підтримка ним військових зусиль України означали, що Кремль мав "підвищений інтерес" до збору інформації, йдеться у щорічному звіті BfV.

"У майбутньому слід очікувати більш підпільну та агресивну російську шпигунську операцію, а також дії у кіберпросторі, які походитимуть з Росії", - заявили в BfV.

Російські спецслужби намагалися "привести нових співробітників до Німеччини", а також продовжували або відновлювали діяльність із наявним персоналом. У середині квітня Берлін видворив низку російських дипломатів через підозри у шпигунстві, Росія натомість вислала 20 німецьких дипломатів, пише AFP.

Через місяць Росія встановила обмеження в 350 людей на кількість німецького персоналу, дозволеного в Росії, фактично змусивши сотні службовців, які працюють у німецьких установах у Росії, залишити країну. Берлін відповів на це закриттям чотирьох з п’яти консульств РФ в Німеччині.

Засновник Bellingcat про війну в Україні та шпигунів Росії

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Україна отримає від ФРН ЗРК Patriot

Берлін надав Києву дві пускові установки ЗРК Patriot

Конфлікти60 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Відбудова в районі Північна Салтівка в Харкові

Відбудова Північної Салтівки: у руїни повертається життя

Відбудова Північної Салтівки: у руїни повертається життя

Суспільство12 год. тому
Українське зерно

Чому польські фермери бояться імпорту українського зерна

Чому польські фермери бояться імпорту українського зерна

Економіка8 год. тому
Традиційне весілля у Таджикистані

Таджикистан: багатоженство як спосіб виживання жінок

Таджикистан: багатоженство як спосіб виживання жінок

Суспільство8 серпня 2023 р.
external

Кремль фінансує позов "АдН" проти постачання зброї Україні?

Кремль фінансує позов "АдН" проти постачання зброї Україні?

Конфлікти8 серпня 2023 р.05:14 хв.
Канцлер Олаф Шольц під час відвідин контингенту Бундесверу в Нігері у травні 2022 року

Путч у Нігері: новий осередок конфлікту РФ із Заходом?

Путч у Нігері: новий осередок конфлікту РФ із Заходом?

Суспільство8 серпня 2023 р.
Наслідки ракетного удару по Покровську

Наслідки ракетного удару РФ по центру Покровська на Донеччині

Наслідки ракетного удару РФ по центру Покровська на Донеччині

Конфлікти8 серпня 2023 р.7 фото
На головну сторінку