Працівника Бундесверу підозрюють у шпигунстві на Росію

Томаса Г. заарештували за підозрою у роботі на розвідку РФ, зокрема, через російські дипломатичні установи у Німеччині.

Федеральна прокуратура Німеччини у середу, 9 серпня, повідомила про арешт громадянина країни, який працював у військовому секторі, за підозрою в шпигунстві на користь Росії. Його підозрюють у роботі на російську розвідку через, зокрема, посольство РФ у Берліні, повідомляє AFP.

Чоловіка на ім'я Томас Г. (Thomas H.) затримали 27 липня в місті Кобленц на заході країни, у його квартирі та на робочому місці провели обшук, повідомила прокуратура. Чоловік працював у Федеральному управлінні Бундесверу з обладнання, інформаційних технологій і технічної підтримки.

"У травні 2023 року він звернувся до російського генконсульства в Бонні та російського посольства в Берліні та запропонував свою співпрацю, - заявили у прокуратурі. - Він передавав їм інформацію, отриману під час своєї професійної діяльності, для подальшої передачі її російській розвідці".

Розслідування щодо Томаса Г. проводилося в тісній координації з військовою розвідкою та Федеральною службою захисту конституції Німеччини (BfV).

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BfV попереджала про ризик посилення шпигунськиїх дій з боку РФ

Раніше BfV попереджала про ризик "агресивної російської шпигунської операції" на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Санкції Заходу щодо Росії та підтримка ним військових зусиль України означали, що Кремль мав "підвищений інтерес" до збору інформації, йдеться у щорічному звіті BfV.

"У майбутньому слід очікувати більш підпільну та агресивну російську шпигунську операцію, а також дії у кіберпросторі, які походитимуть з Росії", - заявили в BfV.

Російські спецслужби намагалися "привести нових співробітників до Німеччини", а також продовжували або відновлювали діяльність із наявним персоналом. У середині квітня Берлін видворив низку російських дипломатів через підозри у шпигунстві, Росія натомість вислала 20 німецьких дипломатів, пише AFP.

Через місяць Росія встановила обмеження в 350 людей на кількість німецького персоналу, дозволеного в Росії, фактично змусивши сотні службовців, які працюють у німецьких установах у Росії, залишити країну. Берлін відповів на це закриттям чотирьох з п’яти консульств РФ в Німеччині.