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Фото: allOver-MEV/IMAGO
ПолітикаНімеччина

У Німеччині попередили про підвищений ризик диверсій з РФ

Олександра Іванова
2 год. тому

За оцінкою німецького Федерального відомства з охорони конституції, інтенсивність, масштаби та складність роботи російських спецслужб помітно зросли після початку повномасштабної війни РФ проти України.

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Німецьке Федеральне відомство з охорони конституції (BfV) повідомило про "підвищений ризик" актів диверсії в країні з боку Росії.

"Фактично у Росії є такі можливості, і за необхідності їх можуть спрямувати проти німецьких цілей, насамперед у сфері критичної інфраструктури", - заявив у понеділок, 22 травня, глава BfV Томас Гальденванґ (Thomas Haldenwang).

За його словами, німецька влада вже зафіксувала "підготовчу роботу" - стеження за IT-інфраструктурою підприємств зі сфери постачання, тоді як масивної кібератаки, спрямованої проти критично важливої для Німеччини інфраструктури, до цього моменту не спостерігалося.

"У Росії були підготовлені дуже потужні сили для кібератак. Зараз вони діють проти інфраструктури України. В разі якщо їх спрямують проти США, Західної Європи або Німеччини, нам справді доведеться розраховувати на складні атаки", - сказав Гальденванґ, запевнивши, що Німеччина добре підготовлена та зможе протистояти.

За оцінкою BfV, інтенсивність, масштаби та складність роботи російських спецслужб помітно зросли після початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну.

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Небезпека кібершпигунства з боку Китаю

Іншою країною, від якої, за оцінкою BfV, виходить підвищений ризик кібератак і комп'ютерного шпигунства, є Китай.

За словами Гальденванґа, зараз спостерігається "висока інтенсивність" шпигунської діяльності китайських спецслужб, зокрема, їхній інтерес викликають насамперед ноу-хау, водночас останнім часом зріс також інтерес до "стеження за німецькою політикою в усіх сферах".

"У той час як реваншизм Москви проявився як агресивний і мілітаристський, Пекін діє набагато прихованіше, стратегічно і з довгостроковою метою", - констатував очільник BfV.

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