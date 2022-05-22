Влада Німеччини констатує зростання числа російських кібератак

Депутати зі "світлофорної" коаліції ФРН (названа за кольорами Соціал-демократичної партії Німеччини, Вільної демократичної партії і "Союзу-90"/"зелених", що входять до неї) застерігають від дедалі частіших російських кібератак на німецькі компанії, пише ділове видання Handelsblatt у неділю, 22 травня.

Читайте також: Російські хакери здійснили понад 200 кібератак на Україну

"Ситуацію з IT-безпекою в Німеччині слід, як і раніше, розглядати як вкрай напружену", - заявив член парламентського комітету з контролю за спецслужбами Константін фон Ноц (Konstantin von Notz). За його словами, за останні кілька тижнів було атаковано відразу кілька провайдерів з галузі стратегічної інфраструктури Німеччини. "Наразі ми спостерігаємо поширення атак на інші галузі", - констатує Ноц.

Читайте також: Посла Росії викликали в МЗС Німеччини через кібератаки на Бундестаг

Штефан Томе (Stefan Tomae) з Вільної демократичної партії (ВДП) заявив, що Німеччина "однозначно" розглядає кібератаки як "продовження воєнних дій президента Росії Володимира Путіна". "Що більше на Путіна чиниться тиск - чи то західні санкції, чи брак успіху для його військ в Україні - то більше великомасштабних атак на Німеччину нам доведеться очікувати", - сказав він. Ці напади "можуть торкнутися не тільки державних інститутів, але дедалі більшою мірою й економіки", застеріг Томе.

Читайте також: На саміті НАТО планують ухвалити нову стратегію захисту від кібернападів

Експерт фракції СДПН з питань фінансової злочинності Себастьян Фідлер (Sebastian Fiedler) назвав дії хакерів лише "провісником" можливих подальших нападів. "Російські хакери - одні з найагресивніших і найдосвідченіших у світі", - зазначив він.

Німеччина готується відбивати кібератаки

Костянтин фон Ноц анонсував контрзаходи, що готуються німецькою урядовою коаліцією, проти російських хакерів. Йдеться, за його словами, про розробку закону про захист стратегічно важливих інфраструктур та створення організації з надання кібердопомоги при Федеральному агентстві технічної допомоги (THW).

Читайте також: МВС ФРН: Посилилися кібернапади з РФ на німецькі партії і фонди

Федеральне управління інформаційної безпеки (BSI) також заявило про "підвищений рівень загрози" у зв'язку з травневими кібератаками та закликало компанії, організації та органи влади переглянути свої заходи ІТ-безпеки та адаптувати їх до поточної ситуації. Утім, більшість DDos-атак було відбито або вони мали незначний вплив, йдеться в повідомленні BSI.

Під ударом малі та середні підприємства

Наслідки кібернападів особливо відчутні для малих та середніх підприємств, зазначає керівний директор Федерального об'єднання малих та середніх підприємств (BVMW) Маркус Єрґер (Markus Jerger). Для компаній, у яких працює менше 50 осіб, "кожна четверта кібератака має дуже серйозні чи навіть украй загрозливі наслідки", пояснив він.

Читайте також: Німеччина також звинуватила Росію у масштабних кібератаках

Середнього розміру компанії особливо вразливі, тому що вони набагато рідше роблять резервне копіювання даних або розробляють плани реагування на кризові ситуації. У них часто бракує власних IT-відділів та відповідних спеціалістів, пояснив Єрґер.