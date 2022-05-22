Влада Німеччини констатує зростання числа російських кібератак

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З початку російського вторгнення в Україну кібератаки на Німеччину почастішали. Ситуація з IT-безпекою в Німеччині розглядається як "вкрай напружена", визнають у Бундестагу.
Депутати зі "світлофорної" коаліції ФРН (названа за кольорами Соціал-демократичної партії Німеччини, Вільної демократичної партії і "Союзу-90"/"зелених", що входять до неї) застерігають від дедалі частіших російських кібератак на німецькі компанії, пише ділове видання Handelsblatt у неділю, 22 травня.
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"Ситуацію з IT-безпекою в Німеччині слід, як і раніше, розглядати як вкрай напружену", - заявив член парламентського комітету з контролю за спецслужбами Константін фон Ноц (Konstantin von Notz). За його словами, за останні кілька тижнів було атаковано відразу кілька провайдерів з галузі стратегічної інфраструктури Німеччини. "Наразі ми спостерігаємо поширення атак на інші галузі", - констатує Ноц.
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Штефан Томе (Stefan Tomae) з Вільної демократичної партії (ВДП) заявив, що Німеччина "однозначно" розглядає кібератаки як "продовження воєнних дій президента Росії Володимира Путіна". "Що більше на Путіна чиниться тиск - чи то західні санкції, чи брак успіху для його військ в Україні - то більше великомасштабних атак на Німеччину нам доведеться очікувати", - сказав він. Ці напади "можуть торкнутися не тільки державних інститутів, але дедалі більшою мірою й економіки", застеріг Томе.
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Експерт фракції СДПН з питань фінансової злочинності Себастьян Фідлер (Sebastian Fiedler) назвав дії хакерів лише "провісником" можливих подальших нападів. "Російські хакери - одні з найагресивніших і найдосвідченіших у світі", - зазначив він.
Костянтин фон Ноц анонсував контрзаходи, що готуються німецькою урядовою коаліцією, проти російських хакерів. Йдеться, за його словами, про розробку закону про захист стратегічно важливих інфраструктур та створення організації з надання кібердопомоги при Федеральному агентстві технічної допомоги (THW).
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Федеральне управління інформаційної безпеки (BSI) також заявило про "підвищений рівень загрози" у зв'язку з травневими кібератаками та закликало компанії, організації та органи влади переглянути свої заходи ІТ-безпеки та адаптувати їх до поточної ситуації. Утім, більшість DDos-атак було відбито або вони мали незначний вплив, йдеться в повідомленні BSI.
Наслідки кібернападів особливо відчутні для малих та середніх підприємств, зазначає керівний директор Федерального об'єднання малих та середніх підприємств (BVMW) Маркус Єрґер (Markus Jerger). Для компаній, у яких працює менше 50 осіб, "кожна четверта кібератака має дуже серйозні чи навіть украй загрозливі наслідки", пояснив він.
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Середнього розміру компанії особливо вразливі, тому що вони набагато рідше роблять резервне копіювання даних або розробляють плани реагування на кризові ситуації. У них часто бракує власних IT-відділів та відповідних спеціалістів, пояснив Єрґер.