 Російські хакери здійснили понад 200 кібератак на Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.04.2022

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Новини

Російські хакери здійснили понад 200 кібератак на Україну

Пов'язані з РФ угруповання хакерів часто координують кібератаки з військовими ударами. Протягом останніх місяців проти України здійснено 237 кібероперацій, повідомили у Microsoft.

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Російські хакери здійснили 237 кібератак на Україну - Microsoft

Пов'язані з Росією хакерські угруповання протягом останніх місяців здійснили понад 200 кібератак на Україну. "За період, який розпочався незадовго до вторгнення, не менше шести пов'язаних з Росією хакерських груп здійснили понад 237 операцій проти України", - повідомила американська компанія Microsoft у середу, 27 квітня.

У повідомленні наголошується, що атаки у мережі часто координуються з операціями на полі бою. Так, наприкінці лютого російські хакери атакували один із великих українських радіотелецентрів. Того ж дня російські військові повідомили про наміри знищити українські "центри дезінформації" і завдали ракетного удару по телевежі у Києві.

Підривна діяльність хакерів

Мета цих скоординованих нападів - "порушити роботу уряду та військових України та підірвати довіру громадськості до цих державних інститутів", наголошує Microsoft. Американська компанія зазначає, що їй вдалося простежити численні кібератаки на урядові установи та важливі об'єкти інфраструктури в Україні.

У повідомленні Microsoft ідеться, що підготовка до здійснення кібератак в Україні розпочалася ще у березні 2021 року - майже за рік до того, як президент РФ Володимир Путін розв'язав повномасштабну війну проти України. У компанії також зазначили, що виявлені нею кібератаки - очевидно, лише крихітна частина підривної діяльності, спрямованої проти України.

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