Європейські банки готуються до потенційних кібератак із Росії

Європейський центральний банк (ЄЦБ) почав вживати заходів для підготовки банків єврозони до можливих кібератак з боку Росії, повідомляє у середу, 9 лютого, агенція Reuters з посиланням на джерела.

Європейський регулятор остерігається фінансових наслідків зростання напруги на російсько-українському кордоні.

Загострення навколо України спонукало ЄЦБ переключитися з роботи над боротьбою з шахрайськими схемами, що стали розповсюдженим явищем під час пандемії COVID-19, на потенційні кібератаки з Росії, повідомляє агенція з посиланням на джерело.

У регуляторі працюють над зміцненням систем захисту європейських банків шляхом проведення тестових кібератак для відпрацювання відбиття реальної атаки.

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У січні департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк оприлюднив попередження для фінансових установ про можливі кібератаки у разі вторгнення Росії в Україну та запровадження американських санкцій, додає агенція.

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Нагадаємо, того ж місяця від хакерської атаки постраждали близько 70 сайтів різних державних структур України. Міністерство цифрової трансформації заявило, що за кібератакою на українські урядові сайти стоїть Росія. У Москві звинувачення заперечили.