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ПолітикаНімеччина

Німеччина закриває чотири з п'яти консульств РФ у ФРН

Анастасія Шепелева
4 год. тому

У відповідь на російські обмеження щодо німецьких дипломатів і представників культури уряд ФРН згортає дипвідносини з РФ. Чотири з п'яти російських консульств у ФРН мають закрити до кінця року, заявили в Берліні.

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Російське консульство у Мюнхені
Російське консульство у МюнхеніФото: Sachelle Babbar/ZUMA Press/picture alliance

Міністерство закордонних справ Німеччини оголосило про рішення позбавити дозволів на діяльність чотири з п'яти російських консульств у ФРН. Відповідну заяву зробив у середу, 31 травня, речник МЗС ФРН.

"Ми вирішили відкликати згоду на роботу чотирьох з п'яти російських консульств, що діють у Німеччині", - зазначив речник на пресконференції, цитує AFP.

За його словами, Росія має закрити ці свої диппредставництва до кінця поточного року, таким чином у Німеччині працюватиме лише посольство РФ у Берліні й одне консульство.

Водночас сама ФРН закриє свої генеральні консульства в Калінінграді, Єкатеринбурзі та Новосибірську, оскільки російські обмеження на кількість персоналу означають, що консульські послуги там більше неможливі, додав речник відомства.

Раніше Росія обмежила кількість німецьких державних службовців, яким дозволено перебувати в Росії, до 350 осіб. Це також стосується культурних інституцій. Через такий крок речник МЗС ФРН звинуватив Росію в ескалації.

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