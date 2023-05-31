ФРН уперше з початку війни в Україні депортувала росіян

Першу з початку війни Росії проти України депортацію росіян із Німеччини провели в березні. Двох громадян РФ доправили авіарейсом до Сербії, звідти - додому. Один із них раніше був засуджений у кримінальній справі.

Вперше з початку повномасштабної війни Росії проти України влада Німеччини депортувала російських громадян. Про це в середу, 31 травня, повідомляє новинний портал німецького суспільного телебачення Tagesschau.

У березні двох громадян РФ доправили регулярним авіаційним рейсом до Сербії, звідки вони вилетіли додому. Як зазначили в земельному відомстві з питань притулку та депортації Баварії, поліція їх не супроводжувала, бо "не очікувалося опору".

"Для успішної депортації в Росію має бути виконана велика кількість різних умов, і вони були в цих двох випадках", - додали там. Один із депортованих раніше був засуджений у кримінальній справі.

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Після російського вторгнення в Україну Німеччина призупинила депортації в РФ, нагадує Tagesschau. "Наразі вислання в Росію неможливе з суто практичних причин", - заявила кілька місяців тому представниця міністерства внутрішніх справ ФРН. Зокрема, заборонене пряме авіасполучення з Росією, а між органами безпеки двох країн контакти зведені до мінімуму, пояснювала вона.

Як повідомлялося, Німеччина надала притулок 55 російським відмовникам від військової служби.