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Будівля Гете-Інституту в Москві
Будівля Гете-Інституту в МосквіФото: Federico Gambarini/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Берлін відповість на обмеження німецької присутності в Росії

Ілля Коваль | Анастасія Шепелева
2 год. тому

Посольство ФРН у Москві розкритикувало обмеження німецької присутності в Росії, через яке з РФ змушені виїхати співробітники Ґете-Інституту. Берлін анонсував заходи у відповідь.

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Посольство Німеччини в Москві назвало ескалацією рішення російської влади обмежити чисельність співробітників німецьких представництв у РФ. "ФРН здійснить кроки, спрямовані на дотримання фактичного паритету щодо російської присутності в Німеччині на практиці", - ідеться у повідомленні посольства, поширеному у неділю, 28 травня.

У німецькому диппредставництві наголосили, що нинішні обмеження з боку Москви не пов'язані зі взаємною висилкою дипломатів, що була здійснена раніше. "Обидва процеси завершені. Уряд ФРН рішуче спростовує наявність будь-якого взаємозв'язку чи взаємозалежності із запровадженими російською стороною в односторонньому порядку обмеженнями", - йдеться у повідомленні. У посольстві Німеччини зазначили, що намагатимуться "зберегти дипломатичну та консульську присутність у Росії за допомогою персоналу, що залишився".

Багато німецьких співробітників Ґете-Інституту виїдуть, росіяни втратять роботу

27 травня стало відомо, що Росія запровадила межу чисельності співробітників німецьких установ до 350 людей. Через це сотням німецьких службовців і співробітникам німецьких організацій доведеться покинути Росію. За даними газети Süddeutsche Zeitung, йдеться про "тризначне число від малої до середньої величини", тобто приблизно від 100 до 500. Насамперед виїхати з Росії доведеться викладачам Німецької школи в Москві і "значній кількості" співробітників Ґете-Інституту.

"Коли російська влада ухвалювала рішення, вона розуміла, що це торкнеться значної кількості російських громадян на місцях, які працюють у німецьких зарубіжних представництвах, а також культурних і шкільних установах, і тим самим вони втратять робочі місця", - додали в уряді Німеччини.

З речами на вихід: як висилають дипломатів (28.03.2018)

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Будівля Гете-Інституту в Москві

Берлін відповість на обмеження німецької присутності в Росії

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