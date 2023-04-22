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Посольство РФ в Берліні
Посольство РФ в БерлініФото: Sean Gallup/Getty Images
ПолітикаНімеччина

У Москві заявили про масову висилку Берліном дипломатів РФ

Анастасія Шепелева
2 год. тому

За словами речниці МЗС РФ, Берлін здійснив масову висилку російських дипломатів. Вона анонсувала заходи у відповідь на рішення ФРН і повідомила про висилку 20 німецьких дипломатів.

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Німеччина, за даними міністерства закордонних справ РФ, ухвалила рішення про "масову" висилку російських дипломатів. Про це повідомила речниця МЗС РФ Марія Захарова у суботу, 22 квітня. Вона оголосила заходи у відповідь, в межах яких з Росії будуть видворенні німецькі дипломати. З її заяви не зрозуміло, чи російські дипломати уже залишили ФРН чи тільки будуть вислані.                                                                                        

За словами Захарової, буде суттєво обмежено максимальну кількість співробітників німецьких дипломатичних місій в Росії, про що посол ФРН у Москві був поінформований на початку квітня.

Згодом, посилаючись на Захарову, російська агенція "РІА-Новости" повідомила про висилку 20 німецьких дипломатів.

У ФРН взяли до уваги заяву РФ

Водночас в міністерстві закордонних справ ФРН зазначили, що взяли до уваги заяву Москви про висилку дипломатів. Там також заявили, що протягом останніх тижнів контактували з РФ щодо укомплектування дипломатичних представництв.

Нагадаємо, вранці 22 квітня у Берліні здійснив посадку російський літак Іл-96-300, який отримав спеціальний дипломатичний дозвіл на прибуття в ФРН. Через три години він покинув аеропорт Берліна і повернувся до Росії.

Компетентне джерело DW зазначило, що йшлося не про звичайний пасажирський рейс, обслуговування якого належить до компетенції цивільного аеропорту BER.

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