Сотні службовців ФРН змушені покинути Росію

Кількість дипломатів і викладачів Ґете-Інститутів різко скоротилася після того, як Москва запровадила обмеження для німецької присутності в Росії, повідомили у МЗС Німеччини.

Росію змушені залишити кілька сотень службовців Німеччини, у тому числі дипломати, викладачі та інші співробітники Ґете-Інститутів, пише в суботу, 27 травня, газета Süddeutsche Zeitung (SZ) . У МЗС ФРН у відповідь на запит газети повідомили, що у зв'язку зі скороченням присутності російських розвідувальних служб у Німеччині МЗС Росії у квітні вирішило запровадити верхню межу чисельності співробітників німецьких зарубіжних представництв і посередницьких організацій. Цей встановлений Москвою ліміт, який діятиме з початку червня цього року, "вимагає великого скорочення нашої присутності в Росії у всіх сферах", пояснили в міністерстві.

За даними SZ, йдеться про "тризначну кількість від малої до середньої величини", тобто приблизно від 100 до 500. Першочергово виїхати з Росії доведеться викладачам Німецької школи в Москві і "значній кількості" співробітників Ґете-Інститутів. У результаті в РФ залишаться близько 350 представників Німеччини.

Взаємне обмеження кількості співробітників представництв РФ та ФРН

Як зазначає агенція dpa, на тлі зростання напруженості у відносинах між двома країнами Росія та Німеччина останнім часом неодноразово висилали дипломатів одна одної. Наразі лави співробітників взаємних представництв країн "сильно порідшали", а послуги для німецьких громадян у РФ були обмежені або їх надання пов'язане з більш довгими термінами очікування, як-от при видачі документів, йдеться в повідомленні. Наголошується, що ситуація суттєво ускладнилася після початку війни Росії проти України.

"У зв'язку з цим одностороннім, необґрунтованим і незрозумілим рішенням (російської влади. - Ред.), уряду ФРН зараз важливо забезпечити мінімальну присутність у Росії співробітників посередницьких організацій і водночас зберегти там свою дипломатичну присутність", - цитує Süddeutsche Zeitung МЗС Німеччини. "Враховуючи цю верхню межу (числа держслужбовців ФРН у Росії. - Ред.), щодо російської присутності в Німеччині уряд ФРН стежитиме за тим, щоб тут дотримувалася справжня рівновага", - додали в міністерстві.

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