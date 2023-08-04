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У Польщі затримали 16-го підозрюваного в шпигунстві на Росію

Степан Смишляєв
4 год. тому

В рамках розслідування діяльності російської шпигунської мережі в Польщі затримали білоруса. Повідомляється, що підозрювані готували диверсії на залізниці і роздмухували антиукраїнські настрої.

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Затриманого у Польщі чоловіка підозрюють у шпигунстві на користь Росії
Затриманого у Польщі чоловіка підозрюють у шпигунстві на користь РосіїФото: Franziska Gabbert/dpa Themendienst/picture alliance

Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало білоуса, підозрюваного у шпигунстві в інтересах Росії. Він став вже 16 людиною, затриманою за підозрою в участі в російській шпигунській мережі, повідомив у п'ятницю, 4 серпня, міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.

Затриманого підозрюють у тому, що він "брав участь у розвідці військових об'єктів і портів. Він також проводив пропагандистську діяльність на користь Росії", -  повідомив міністр у соцмережі Twitter, яку нещодавно переіменували на Х. Камінський також додав, що підозрюваного взято під варту.

В уряді Польщі також повідомили, що білорус приїхав до Польщі у 2021 році та підтримував контакти з громадянами Російської Федерації, з якими зустрічався в Санкт-Петербурзі та в Криму, пише AFP.

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінськийповідомив про затримання 16-го підозрюваного в шпигунстві для РФ
Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш КамінськийФото: Wojciech Olkusnik/PAP/picture alliance

За даними польського уряду, чоловік часто змінював засоби зв'язку та знищував сліди своєї діяльності. Також повідомляється, що 39-річний підозрюваний "частково" визнав провину.

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Шпигуни готували диверсії

Дії шпигунської мережі, до якої, як підозрюють, входив затриманий білорус, включали "підготовку сходження з колій потягів, що перевозять допомогу Україні", а також "розпалювання настроїв проти українського народу або надання допомоги Україні з боку Польщі",  йдеться у повідомленні. 

Раніше влада країни вже повідомляла про арешти в рамках розслідування діяльності підозрюваних російських шпигунів. 10 липня, Камінський оприлюднив інформацію про затримання 15-го підозрюваного в участі в цій мережі. Ним виявився громадянин України, який жив у Польщі з 2019 року. Він також стежив за військовими об'єктами і морськими портами.

У червні в рамках цього ж розслідування був затриманий російський хокеїст.

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Засновник Bellingcat про війну в Україні та шпигунів Росії

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