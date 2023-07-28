Бразилія відмовила США у видачі російського шпигуна

США просили Бразилію про екстрадицію ймовірного військового розвідника РФ Сергія Черкасова, який під прикриттям збирався пройти стажування в Міжнародному кримінальному суді.

Міністерство юстиції та громадської безпеки Бразилії відмовило в екстрадиції до США громадянина РФ Сергія Черкасова, якого Вашингтон вважає співробітником Головного розвідувального управління (ГРУ) РФ і звинувачує в шпигунстві.

"Що стосується запиту США, то департамент міжнародно-правової співпраці визнав його необґрунтованим у зв'язку з тим, що стосовно обвинуваченого вже є затверджене рішення Верховного суду про екстрадицію", - йдеться в повідомленні бразильського мін'юсту.

Черкасова затримали в червні минулого року в Нідерландах. За даними нідерландської розвідки, росіянин видавав себе за громадянина Бразилії Віктора Мюллера Ферейру і намагався влаштуватися на стажування в Міжнародний кримінальний суд(МКС) у Гаазі.

Черкасова видворили до Бразилії, де його засудили до 15 років позбавлення волі за підробку документів. Представники бразильського Верховного суду тоді заявили, що не ухвалюватимуть рішення про його екстрадицію, поки не завершиться розслідування.

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Крім запиту США, Бразилія також отримала запит на екстрадицію від Росії. Закон передбачає, що екстрадиція можлива тільки після завершення судового процесу або виконання вироку. У Росії стосовно Черкасова порушена справу про торгівлю наркотиками.

Генеральна прокуратура РФ стверджує, що він кілька років торгував героїном, але, як писав раніше The Washington Post, у матеріалах справи багато розбіжностей, тому є підозра, що справа проти нього - сфабрикована, щоби не визнавати його шпигунство.

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