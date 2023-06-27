Швейцарія допускає присутність у країні десятків шпигунів РФ

Швейцарська контррозвідка зазначає, що співробітники російських спецслужб можуть працювати у країні під дипломатичним або консульським прикриттям.

У Швейцарії під виглядом дипломатів можуть працювати десятки російських шпигунів, ідеться в щорічній доповіді про державну безпеку, яку швейцарські спецслужби опублікували в понеділок, 26 червня.

"Із приблизно 220 осіб, акредитованих при російських дипломатичних і консульських представництвах у Женеві та Берні як дипломатичний, технічний або адміністративний персонал, цілком імовірно, що щонайменше третина, як і раніше, працюють на російські спецслужби", - йдеться в документі.

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Масові вислання після справи Скрипалів і війни проти України

Багато країн Європи та Північної Америки вислали велику кількість російських розвідників, які працювали під дипломатичним прикриттям, після отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки у Великобританії в 2018 році, а також після початку повномасштабної війни РФ проти України.

Водночас, як зазначає швейцарська контррозвідка, кількість російських шпигунів У Швейцарії залишається стабільною - здебільшого через роль країни для міжнародних організацій.

Крім росіян, під дипломатичним або консульським прикриттям у Швейцарії працюють також "десятки офіцерів розвідки" Китаю, однак їх "набагато менше, ніж у Росії", йдеться в доповіді.

Спецслужби Швейцарії допускають затяжну війну в Україні

Частина тексту присвячена війні Росії проти України. Автори доповіді вважають малоймовірним, що вона буде вирішена військовим шляхом до кінця 2023 року, і допускають "затяжний конфлікт".

Вони особливо виділяють залежність України від підтримки західних союзників і вважають, що з продовженням війни може посилитись тиск Заходу на Київ задля початку "мирних переговорів" з Москвою.

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