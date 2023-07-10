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У Польщі затримали українця за підозрою у шпигунстві на РФ

Анастасія Шепелева | Катерина Вєнкіна
56 хв. тому

За даними глави МВС Польщі, підозрюваний вів спостереження за військовими об'єктами і морськими портами в інтересах розвідки РФ. Це вже 15-ий затриманий у рамках розслідування про шпигунську мережу.

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Маріуш Камінський
Маріуш КамінськийФото: Wojciech Olkusnik/PAP/picture alliance

Агентство внутрішньої безпеки (АНБ) Польщі затримало ще одного члена мережі, який "працював на російську розвідку". Про це в понеділок, 10 липня, повідомив міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуш Камінський.

За даними польської прокуратури, затриманий - громадянин України, який жив у Польщі з 2019 року. "Підозрюваний вів спостереження за військовими об'єктами і морськими портами", - заявив міністр.

За його даними, чоловік систематично отримував зарплату від російської сторони. Це вже п'ятнадцятий затриманий у рамках цього розслідування, додав Камінський. У разі доведення провини українцю загрожує до 10 років ув'язнення.

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Затримано спортсмена клубу першої ліги

30 червня Нацпрокуратура Польщі повідомила, що співробітники АНБ затримали громадянина РФ і "спортсмена клубу першої ліги". За даними ЗМІ, йшлося про хокейний клуб.

Чоловікові висунули обвинувачення за статтями про участь в організованій злочинній групі та про дії в інтересах іноземної розвідслужби на шкоду Польщі.

За даними слідства, він займався, зокрема, розпізнаванням критичної інфраструктури в кількох воєводствах, інформував керівників про результати розвідки, за що отримував винагороду. Росіянин перебував у Польщі з жовтня 2021 року. Чоловіка взяли під варту, йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. Окружний суд у Любліні 13 червня ухвалив рішення про арешт чоловіка на три місяці, уточнило "Польське радіо".

Слідство вважає, що мережу використовували спецслужби Росії, зокрема, для спостереження за залізничними коліями. Група також мала поширювати пропаганду, спрямовану проти НАТО, Польщі та політики уряду і готувала диверсії на замовлення російської розвідки, зазначало "Польське радіо".

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