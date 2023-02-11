Україна отримає 60 млн доларів на посилення кібербезпеки

USAID виділяє 60 мільйонів доларів на посилення кібербезпеки України, що допоможе захистити об'єкти критичної інфраструктури від російських кібератак. Про це оголосили за результатами зустрічі у п'ятницю, 10 лютого, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та заступниця голови Ангенції США з міжнародного розвитку (USAID) Ізобель Коулман.

Як зазначається у відповідному повідомленні на сайті українського уряду, виділені USAID гроші будуть використані для захисту від кібератак, зокрема, енергетичної, телекомунікаційної та систем зберігання даних.

Читайте також: Італія повідомила про глобальну хакерську атаку

Завдяки підтримці USAID у рамках співпраці у сфері кібербезпеки, в Україні у 2020 році запустили застосунок та портал "Дія" ("Держава і я". - Ред.), а також Реєстр пошкодженого майна та низку антикорупційних проєктів. Як зауважив у Telegram Федоров, за підтримки USAID в рамках співпраці з мінцифри в Україні діють також "десятки найпопулярніших послуг, які ви отримуєте в кілька кліків".

Читайте також: Чому главу "кіберсек'юріті" ФРН запідозрили в зв'язках з ФСБ