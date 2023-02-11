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USAID виділить Україні гроші на посилення кібербезпекиФото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Україна отримає 60 млн доларів на посилення кібербезпеки

Олена Перепадя
3 год. тому

USAID виділить ці гроші Києву для посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури від кібератак, повідомив глава мінцифри Михайло Федоров.

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USAID виділяє 60 мільйонів доларів на посилення кібербезпеки України, що допоможе захистити об'єкти критичної інфраструктури від російських кібератак. Про це оголосили за результатами зустрічі у п'ятницю, 10 лютого, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та заступниця голови Ангенції США з міжнародного розвитку (USAID) Ізобель Коулман.

Як зазначається у відповідному повідомленні на сайті українського уряду, виділені USAID гроші будуть використані для захисту від кібератак, зокрема, енергетичної, телекомунікаційної та систем зберігання даних.  

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Завдяки підтримці USAID у рамках співпраці у сфері кібербезпеки, в Україні у 2020 році запустили застосунок та портал "Дія" ("Держава і я". - Ред.), а також Реєстр пошкодженого майна та низку антикорупційних проєктів. Як зауважив у Telegram Федоров, за підтримки USAID в рамках співпраці з мінцифри в Україні діють також  "десятки найпопулярніших послуг, які ви отримуєте в кілька кліків".

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