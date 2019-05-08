 Українська кіберполіція переконує, що ″Дію″ не зламували | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.01.2022

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Новини

Українська кіберполіція переконує, що "Дію" не зламували

Кіберполіція спростувала можливий витік даних з порталу "Дія". Експерти наголошують, що дані все ж "витекли", проте джерело невідоме.

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У департаменті кіберполіції Національної поліції України спростували інформацію про нібито витік даних з порталу "Дія". Відповідну заяву оприлюднили у неділю, 23 січня, на сайті відомства. "Інформація про злом порталу "Дія" не відповідає дійсності. Подібні інформаційні фейки не що інше як елемент гібридної війни та спроба дестабілізувати ситуацію в державі",

Поліцейські нагадали, що інформація про можливий витік даних з порталу "Дія" почала поширюватися після того, як у мережі Інтернет користувач на одному з форумів опублікував оголошення щодо продажу бази даних. Правоохоронці наголосили, що появу такого оголошення одразу почали пов'язувати з кібератакою на державні веб-ресурси, що відбулася в ніч із 13 на 14 січня. "Кіберполіція, Держспецзв'язку та СБУ об'єднали зусилля та разом з міжнародними експертами встановлюють джерела походження кібератаки. А для належного реагування на подібні ситуації організовано постійний моніторинг фактів продажу баз з будь-яких ресурсів", - йдеться у повідомленні.

Експерт: витік даних був

Утім, в Україні деякі експерти припускали, що витік даних був. Голова правління Інтернет-асоціації України, народний депутат Олександр Федієнко не виключав, що витік міг бути від розпорядників інформації. "Під підозру поки що підпадає низка державних установ-розпорядників цієї інформації. Це випливає зі змісту семплів, які вже досліджуються як державними органами, так і ком'юніті", - написав на своїй сторінці в соцмережі експерт.

Водночас експерт не виключає, що хтось намагається зімітувати безпосередній витік з "Дії", маніпулюючи фактами. Він звертає увагу, що "на одних ресурсах розповідають про витік даних 13,5 мільойна користувачів (цифра з останнього офіційного релізу про кількість користувачів сервісу, що неможливо), на інших пишуть про розмір 20 гігабайт і 2 мільйони записів". 

У міністерстві цифрової трансформації під час кібератак 14 січня наголошували, що "Дія" не зберігає персональні дані українців. За словами представників мінцифри, усі вони розміщені у відповідних реєстрах, які надійно захищені. Застосунок є тільки "мостом" між інформацією з держреєстрів та користувачем.

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