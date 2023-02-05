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Тисячі комп’ютерних серверів по всьому світу стали мішенню хакерської атаки програм-вимагачів, заявляють в Національному агентстві з кібербезпеки ІталіїФото: Klaus Ohlenschläger/picture alliance
СуспільствоІталія

Італія повідомила про глобальну хакерську атаку

Степан Смишляєв
14 хв. тому

Від атаки постраждали десятки італійських організацій, а також сервери у Франції, Фінляндії, США, Канаді. Вона була спрямована на використання вразливості програмного забезпечення.

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Тисячі комп'ютерних серверів по всьому світу стали ціллю хакерської атаки програм-вимагачів, повідомило в неділю, 5 лютого, Національне агентство з кібербезпеки Італії (ACN), пише Reuters.

За словами директора ACN Роберто Бальдоні, атака мала величезний масштаб і була спрямована на використання вразливості програмного забезпечення. Окрім Італії, постраждали сервери і в інших європейських країнах, зокрема Франції та Фінляндії, а також у США і Канаді.

Хакери, ймовірно, вразили десятки італійських організацій, численні структури отримали попередження про необхідність вжити заходів, щоб уникнути блокування доступу до своїх систем.

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В Агентстві з кібербезпеки та захисту інфраструктури США (CISA) заявили, що наразі оцінюють масштаби пригоди. "CISA співпрацює з нашими партнерами з державного та приватного секторів, щоб оцінити наслідки зареєстрованих інцидентів і надати допомогу, якщо це необхідно", - заявили в агентстві.

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