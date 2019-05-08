 Китай відмітає закиди Заходу в здійсненні хакерської атаки на Microsoft | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.07.2021

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Новини

Китай відмітає закиди Заходу в здійсненні хакерської атаки на Microsoft

Обвинувачення на адресу Китаю у хакерській атаці на Microsoft Exchange є безпідставники, заявили в МЗС Китайської Народної Республіки.

Китай непричетний до кібератаки на Microsoft, заявили в Пекіні

Китай непричетний до кібератаки на Microsoft, заявили в Пекіні

Китай заявляє, що звинувачення у здійсненні масштабної хакерської атаки, висунуті на його адресу з боку США та їхніх союзників, є безпідставними. Як заявив у вівторок, 20 липня, речник міністерства закордонних справ Китаю, закиди з боку Вашингтона є політично вмотивованими і нічим не підкріпленими.

"Абсолютно необґрунтованими та безвідповідальними" назвали звинувачення на адресу Китаю в хакерських атаках у вівторок у посольстві КНР у Новій Зеландії - одній з країн, які підтримали закиди Вашингтона. До схожої заяви вдалося і посольство Китаю в Австралії. У ній дипломатична установа закидає США, що, мовляв, Вашингтон сам є "чемпіоном світу зі зловмисних хакерських нападів", цитує інформагенція AFP.

Напередодні США, ЄС, Великобританія, Австралія, Канада, Нова Зеландія і союзники по НАТО звинуватили Китай у зламі чверті мільйона поштових серверів Microsoft Exchange. ЄС заявив, що атака була здійснена з території Китаю. Великобританія і США прямо звинуватили у кібершпишунстві міністерство держбезпеки КНР.

Масштабні кібератаки у США

У березні 2021 року стало відомо, що хакери зламали  десятки тисяч приватних компаній та держструктур у США та інших країнах. Хакери використали слабке місце у програмі Microsoft для обміну повідомленнями Exchange Server. У Microsoft вважають, що за атаками стоїть група хакерів із КНР, яку підтримує китайська влада.

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Мішенями кібернападів були передусім дослідницькі інституції США, які вивчають пандемії, вищі навчальні заклади, юридичні компанії та організації оборонного сектора.

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