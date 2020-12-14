 У США стартувала масова вакцинація від COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.12.2020

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Новини

У США стартувала масова вакцинація від COVID-19

Першою особою, вакцинованою від COVID-19 у США поза межами клінічних досліджень, стала медсестра в Нью-Йорку.

Вакцини

Транспортування вакцини від COVID-19 у США

Кампанія з масової вакцинації від COVID-19 стартувала в понеділок, 14 грудня у США. Першою особою, яка отримала поза клінічними випрбовуваннями щеплення вакциною, розробленою компаніями Pfizer і BioNTech, стала медсестра Сара Ліндсей у Нью-Йорку, повідомило агентство AFP.

На цю подію відреагував президент США Дональд Трамп, написавши в Twitter: "Перше щеплення зроблено. Вітання, США! Вітання, світ!"

Нагадаємо, що загалом уряд США замовив 100 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer. Це - перша вакцина, яку Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) схвалило за терміновою процедурою. Нею зможуть вакцинувати людей віком від 16 років.

Крім того, розробник іншої вакцини - фармацевтична компанія Moderna - заявив наприкінці минулого тижня, що уряд США зарезервував у нього додатково 100 мільйонів доз. Утім, FDA поки не зареєструвала цю вакцину. Рішення управління очікується до кінця цього тижня.

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