У США стартувала масова вакцинація від COVID-19

Кампанія з масової вакцинації від COVID-19 стартувала в понеділок, 14 грудня у США. Першою особою, яка отримала поза клінічними випрбовуваннями щеплення вакциною, розробленою компаніями Pfizer і BioNTech, стала медсестра Сара Ліндсей у Нью-Йорку, повідомило агентство AFP.

На цю подію відреагував президент США Дональд Трамп, написавши в Twitter: "Перше щеплення зроблено. Вітання, США! Вітання, світ!"

Нагадаємо, що загалом уряд США замовив 100 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer. Це - перша вакцина, яку Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) схвалило за терміновою процедурою. Нею зможуть вакцинувати людей віком від 16 років.

Крім того, розробник іншої вакцини - фармацевтична компанія Moderna - заявив наприкінці минулого тижня, що уряд США зарезервував у нього додатково 100 мільйонів доз. Утім, FDA поки не зареєструвала цю вакцину. Рішення управління очікується до кінця цього тижня.