 У США з 14 грудня почнеться масова вакцинація від COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.12.2020

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Новини

У США з 14 грудня почнеться масова вакцинація від COVID-19

У США до розподільних центрів почали завозити перші партії вакцини від коронавірусу. Масова вакцинація населення від COVID-19 почнеться з 14 грудня.

США наступного тижня почнуть масову вакцинацію від COVID-19

У США до центрів з вакцинації почалися поставки перші партії німецько-американської вакцини від коронавірусу BioNTech/Pfizer, а вже з 14 грудня почнеться масова вакцинація населення. Про це в суботу, 12 грудня, повідомив один з керівників операції "Неймовірна швидкість" (Operation Warp Speed) , програми масової вакцинації при адміністрації президента США, генерал Гас Перна.

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За його словами, транспортні компанії UPS і FedEx вже почали транспортування вакцини до майже 150 розподільних центрів по всій країні. Перший етап поставок буде завершено 16 грудня, коли вакцину отримають ще близько 500 центрів. На старті програми з масової вакцинації щеплення у США зможуть отримати близько трьох мільйонів осіб.

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Коментуючи операцію з доставки вакцини, генерал Перна згадав операцію "День Д" (D-Day, висадка військ союзників у Нормандії), яка була одним з переломних моментів у Другій світовій війні. "День Д був початком кінця, і саме там ми знаходимося сьогодні",- сказав Перна на пресконференції. Він також додав, що ще потрібні місяці важкої роботи, "старанності, мужності і сили, щоб в кінцевому підсумку добитися перемоги" над коронавірусом. 

Нагадаємо, що 11 грудня управління з продовольства і медикаментів США (FDA) за терміновою процедурою схвалило використання німецько-американської вакцини від коронавірусу BioNTech/Pfizer. Вона стала першою такою вакциною, яку дозволили у Сполучених Штатах Америки, нею зможуть вакцинувати людей віком від 16 років.

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Першою у світі вакцину від коронавірусу BioNTech/Pfizer 2 грудня схвалила Великобританія. 8 грудня в цій країні почалася масова вакцинація. Цю вакцину також вже дозволили застосовувати у Канаді, Бахрейні, Мексиці та Саудівській Аравії.

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