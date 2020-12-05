У США схвалили використання вакцини BioNTech/Pfizer від коронавірусу

Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) у п'ятницю, 11 грудня, за терміновою процедурою схвалило використання німецько-американської вакцини від коронавірусу BioNTech/Pfizer. Це - перша подібна вакцина, яку дозволили у Сполучених Штатах, нею зможуть щеплювати людей віком від 16 років, повідомили у FDA.

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Президент США Дональд Трамп пообіцяв, що вакцинація від коронавірусу розпочнеться вже цими вихідними, і запевнив, що вона буде безкоштовною для всіх американців.

При цьому Трамп заявив, що розробка цієї вакцини є нібито успіхом його адміністрації. За його словами, США стали "першою країною у світі", яка випустила перевірену на безпеку та ефективність вакцину. При цьому він не згадав, що вакцину розробила саме німецька компанія BioNTech, а американська фірма Pfizer є її партнером, зазначає інформагентство dpa.

За повідомленнями ЗМІ, адміністрація Трампа вимагала від керівника FDA Стівена Хана надати негайний дозвіл на використання цієї вакцини. Видання Washington Post повідомляло, що керівник апарату Білого дому Марк Медоуз сказав Хану, що той має подати заяву про відставку, якщо вакцину BioNTech/Pfizer не допустять до кінця дня 11 грудня. Про цей тиск також повідомила газета New York Times.

Натомість сам Хан заявив про "неправдиве подання телефонної розмови з керівником апарату". За його словами, FDA намагалися "заохотити" швидко схвалити заяву на допуск вакцини від BioNTech та Pfizer. При цьому, за даними New York Times, FDA планувало схвалити вакцину вранці в суботу, а тому залишаються незрозумілими переваги цього на пів дня пришвидшеного допуску.

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Раніше Трамп публічно критикував Управління з продовольства і медикаментів і назвав його "великою, старою, повільною черепахою". У соцмережі Twitter він закликав Хана "припинити гратися в ігри і почати рятувати життя". При цьому сам Трамп на початку пандемії коронавірусу применшував його небезпеку і відмовлявся носити маску.

Нагадаємо, 2 грудня Великобританія першою у світі схвалила вакцину BioNTech/Pfizer. 8 грудня в країні почалася масова вакцинація. Цю вакцину також вже дозволили застосовувати у Канаді, Бахрейні, Мексиці та Саудівській Аравії.

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