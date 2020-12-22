 Вакцину BioNTech/Рfizer почнуть постачати в ЄС 23 грудня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.12.2020

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Новини

Вакцину BioNTech/Рfizer почнуть постачати в ЄС 23 грудня

Перші поставки вакцини від коронавірусу виробництва BioNTech/Рfizer в межах ЄС можуть початися 23 грудня. До кінця року для країн Євросоюзу виготовлять 12,5 мільйона доз.

Вакцину BioNTech/Рfizer почнуть постачати в ЄС 23 грудня

Вакцину від коронавірусу BioNTech/Рfizer почнуть постачати в ЄС 23 грудня

Перші поставки вакцини від коронавірусу, розробленої німецькою компанією BioNTech разом із американським партнером Рfizer, в межах Євросоюзу можуть початися 23 грудня. Про це повідомили в BioNTech у вівторок, 22 грудня. До кінця року для ЄС виготовлять 12,5 мільйона доз, сказав виконавчий директор BioNTech Шон Маретт.

Наразі матеріали для вакцин зберігаються на заводі Pfizer у Бельгії. Його співробітники обробляють речовини, які компанія BioNTech розробила у якості сировини для вакцини, і далі розподіляють отримані вакцини на дози, передає інформагенція dpa. Кожна країна ЄС має отримати дози вакцини до 26 грудня, щоб вакцинація могла розпочатися одночасно у всіх країнах євроблоку 27 грудня.

Між тим директор BioNTech Угур Шахін (Ugur Sahin) заявив про "високу ймовірність" того, що нинішня вакцина BioNTech/Рfizer може захистити від нового штаму коронавірусу, який нещодавно виявили у Великобританії. Про це він заявив у коментарі Deutsche Welle.

За його словами, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти. "З наукового погляду є велика ймовірність того, що це можливо, бо хоча цей варіант має кілька мутацій, але  змінився лише один відсоток цього білка (...) Це означає, що 99 відсотків - це все те саме", - сказав Шахін.

При цьому він додав, що у BioNTech можуть розробити нову вакцину, якщо нинішня таки не буде ефективною проти нової мутації. Він припускає, що компанії знадобиться на це шість тижнів, але потім буде тривалий процес випробування та її затвердження.

Нагадаємо, 14 грудня уряд Великобританії повідомив про виявлення на південному сході Англії нового штаму коронавірусу, а вже 19 грудня посилив у регіоні через це карантинні заходи. Британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що цей штам "на 70 відсотків більш заразний", ніж його вже відомий попередник.

Нову мутацію коронавірусу, крім Великобританії, вже виявили ​​в п'яти країнах - Австралії, Ісландії, Італії, Нідерландах і Данії. У всіх з них, за винятком Данії, мова йде лише про окремі випадки. Низка європейських країн вже припинила або ж припиняє авіасполучення з Великобританією. Про відповідне рішення в неділю повідомили влада Німеччини, Нідерландів, Швейцарії, Чехії, Болгарії, Латвії.

Інститут імені Роберта Коха (RKI) поки не виявив нової мутації коронавірусу в Німеччині, але його керівник схильний до думки, що ця мутація коронавірусу таки вже є у ФРН.

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