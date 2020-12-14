Голова Єврокомісії пропонує країнам ЄС розпочати вакцинацію в один день

Усі 27 країн-членів Євросоюзу зможуть розпочати вакцинацію від коронавірусу в один день, запевнила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона наголосила на важливості спільних зусиль.
Глава Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) запевнила, що ЄК при розповсюдженні вакцини від коронавірусу однаково ставитиметься до усіх країн-членів Євросоюзу. Вона запропонувала, щоб усі 27 країн ЄС розпочали вакцинацію одночасно. "Давайте розпочнемо вакцинацію якнайшвидше, як тільки це стане можливо, разом як союз 27-ми, як у єдності ми пройшли через цю пандемію", - закликала фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті, цитує інформагенція dpa. "Давайте разом і спільними зусиллями розпочнемо викорінювати цей жахливий вірус", - додала голова Єврокомісії. За її словами, перша вакцина буде схвалена в ЄС "упродовж тижня", після чого вакцинація може "розпочатися негайно".
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Єврокомісія за дорученням країн-членів уклала контракти з шістьма розробниками можливих вакцин від коронавірусу. Ці контракти передбачають купівлю 1,3 мільярда доз. У ЄС ще можуть дозамовити 660 мільйонів доз. Одна людина потребує дві дози вакцини від коронавірусу.
"Ми купили більш ніж достатньо доз для всіх в Європі. (...) І ми зможемо підтримати наших сусідів та партнерів у всьому світі, аби ніхто не був покинутим", -зазначила фон дер Ляєн.
Нагадаємо, експерти Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) 21 грудня проведуть засідання, на якому обговорюватимуть питання щодо рекомендації з реєстрації вакцини компаній BioNTech і Pfizer. Після цього Єврокомісія разом з країнами ЄС має ухвалити рішення щодо допуску вакцини на ринок. Для цього за прискореною процедурою необхідно три дні, кажуть у Брюсселі, тож перші щеплення вже можна буде зробити, починаючи з Різдва.
У деяких країнах світу, зокрема Великобританії, США, Канаді , Бахрейні і Саудівській Аравії, вже вакцинація людей від коронавірусу вже почалася.
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