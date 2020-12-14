 Голова Єврокомісії пропонує країнам ЄС розпочати вакцинацію в один день | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.12.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Голова Єврокомісії пропонує країнам ЄС розпочати вакцинацію в один день

Усі 27 країн-членів Євросоюзу зможуть розпочати вакцинацію від коронавірусу в один день, запевнила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона наголосила на важливості спільних зусиль.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу у Європарламенті 16 грудня

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу у Європарламенті 16 грудня

Глава Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) запевнила, що ЄК при розповсюдженні вакцини від коронавірусу однаково ставитиметься до усіх країн-членів Євросоюзу. Вона запропонувала, щоб усі 27 країн ЄС розпочали вакцинацію одночасно. "Давайте розпочнемо вакцинацію якнайшвидше, як тільки це стане можливо, разом як союз 27-ми, як у єдності ми пройшли через цю пандемію", - закликала фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті, цитує інформагенція dpa. "Давайте разом і спільними зусиллями розпочнемо викорінювати цей жахливий вірус", - додала голова Єврокомісії. За її словами, перша вакцина буде схвалена в ЄС "упродовж тижня", після чого вакцинація може "розпочатися негайно".

Читайте також: Яку вакцину від коронавірусу зареєструють у ЄС першою і як її розподілятимуть

Єврокомісія за дорученням країн-членів уклала контракти з шістьма розробниками можливих вакцин від коронавірусу. Ці контракти передбачають купівлю 1,3 мільярда доз. У ЄС ще можуть дозамовити 660 мільйонів доз. Одна людина потребує дві дози вакцини від коронавірусу.

"Ми купили більш ніж достатньо доз для всіх в Європі. (...) І ми зможемо підтримати наших сусідів та партнерів у всьому світі, аби ніхто не був покинутим", -зазначила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, експерти Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) 21 грудня проведуть засідання, на якому обговорюватимуть питання щодо рекомендації з реєстрації вакцини компаній BioNTech і Pfizer. Після цього Єврокомісія разом з країнами ЄС має ухвалити рішення щодо допуску вакцини на ринок. Для цього за прискореною процедурою необхідно три дні, кажуть у Брюсселі, тож перші щеплення вже можна буде зробити, починаючи з Різдва.

У деяких країнах світу, зокрема Великобританії, США, Канаді , Бахрейні і Саудівській Аравії, вже вакцинація людей від коронавірусу вже почалася.

Читайте також: Вакцини від коронавірусу з Європи та США: що про них відомо

Дивитись відео 01:21

Lufthansa показала контейнери для перевезення вакцини від COVID-19 (15.12.2020)

Також за темою

USA | Der Pfizer BionTech Impfstoff verlässt in Kalamazoo das Lager

Коронавірус: у США розпочинається масова вакцинація, Трамп поки зачекає 14.12.2020

Дональд Трамп заявив, що поки не робитиме щеплення від коронавірусу, але з нетерпінням чекає на нього у "підхожий час".

USA | Der Pfizer BionTech Impfstoff verlässt in Kalamazoo das Lager

У США стартувала масова вакцинація від COVID-19 14.12.2020

Першою особою, вакцинованою від COVID-19 у США поза межами клінічних досліджень, стала медсестра в Нью-Йорку.

Deutschland | Coronavirus | Impfstoff

Низка країн Європи домовилися про координацію кампаній з масової вакцинації 15.12.2020

Німеччина та ще сім європейських країн домовилися про координацію вакцинації від коронавірусу. Домовленість включає в себе оперативний обмін інформацією і зобов'язання з боротьби з дезінформацією щодо вакцини.

Реклама

Докладно

Жорсткий локдаун у Німеччині - карикатура Сергія Йолкіна

У Німеччині почав діяти "жорсткий" локдаун

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель - прихильниця рішучих дій у боротьбі з пандемією COVID-19. Погляд Сергія Йолкіна.  

default

Чому Україна скотилася у рейтингу інвестпривабливості

Європейська бізнес асоціація зафіксувала безпрецедентне зниження настроїв інвесторів в Україні від 2013 року.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  