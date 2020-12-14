Голова Єврокомісії пропонує країнам ЄС розпочати вакцинацію в один день

Глава Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) запевнила, що ЄК при розповсюдженні вакцини від коронавірусу однаково ставитиметься до усіх країн-членів Євросоюзу. Вона запропонувала, щоб усі 27 країн ЄС розпочали вакцинацію одночасно. "Давайте розпочнемо вакцинацію якнайшвидше, як тільки це стане можливо, разом як союз 27-ми, як у єдності ми пройшли через цю пандемію", - закликала фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті, цитує інформагенція dpa. "Давайте разом і спільними зусиллями розпочнемо викорінювати цей жахливий вірус", - додала голова Єврокомісії. За її словами, перша вакцина буде схвалена в ЄС "упродовж тижня", після чого вакцинація може "розпочатися негайно".

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Єврокомісія за дорученням країн-членів уклала контракти з шістьма розробниками можливих вакцин від коронавірусу. Ці контракти передбачають купівлю 1,3 мільярда доз. У ЄС ще можуть дозамовити 660 мільйонів доз. Одна людина потребує дві дози вакцини від коронавірусу.

"Ми купили більш ніж достатньо доз для всіх в Європі. (...) І ми зможемо підтримати наших сусідів та партнерів у всьому світі, аби ніхто не був покинутим", -зазначила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, експерти Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) 21 грудня проведуть засідання, на якому обговорюватимуть питання щодо рекомендації з реєстрації вакцини компаній BioNTech і Pfizer. Після цього Єврокомісія разом з країнами ЄС має ухвалити рішення щодо допуску вакцини на ринок. Для цього за прискореною процедурою необхідно три дні, кажуть у Брюсселі, тож перші щеплення вже можна буде зробити, починаючи з Різдва.

У деяких країнах світу, зокрема Великобританії, США, Канаді , Бахрейні і Саудівській Аравії, вже вакцинація людей від коронавірусу вже почалася.

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