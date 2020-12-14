Низка країн Європи домовилися про координацію кампаній з масової вакцинації

Італія, Франція, Німеччина та ще п'ять європейських країн домовилися координувати початок своїх кампаній з масової вакцинації проти коронавірусу. Про це у вівторок, 15 грудня повідомляє міністерство охорони здоров'я Італії, передає агентство dpa.

Читайте також: У Євросоюзі 21 грудня можуть схвалити використання вакцини BioNTech/Pfizer

"Ми домовилися координувати початок кампанії з вакцинації і проводити оперативний обмін інформацією між компетентними національними органами для забезпечення чіткої комунікації", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що заява про координацію дій була підписана спільно міністрами охорони здоров'я Бельгії, Франції, Німеччини, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Іспанії та Швейцарії після проведення відеоконференції.

Читайте також: Коронавірус: німецько-американська вакцина BioNTech/Pfizer небезпечна для алергіків?

Домовленість також включає в себе зобов'язання з боротьби з дезінформацією щодо вакцини і забезпечення "чіткої та прозорої комунікації" з громадськістю. Також були узгоджені загальні принципи з вакцинації транскордонних працівників.

Тим часом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) заявила, що вакцинація в ЄС почнеться ще цього року. Нагадаємо, що експерти Європейського агентства лікарських засобів (EMA) 21 грудня проведуть засідання щодо вакцини BioNTech і Pfizer, на якому обговорюватиметься питання щодо схвалення вакцини і видачі дозволу на її застосування.

Дивитись відео 01:21 Поділитись Lufthansa показала контейнери для перевезення вакцини від COVID-19 (15.12.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3mkxs Lufthansa показала контейнери для перевезення вакцини від COVID-19 (15.12.2020)