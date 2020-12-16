 У ФРН хочуть із середини 2021 року вакцинувати всіх жителів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.12.2020

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Новини

У ФРН хочуть із середини 2021 року вакцинувати всіх жителів

Німеччина добре підготовлена ​​до найбільшої кампанії вакцинації в історії країни, запевнив глава МОЗ країни Єнс Шпан. Він пообіцяв, що із середини 2021 року вакцина буде доступною для всіх жителів країни.

У Німеччині хочуть запропонувати вакцинацію від коронавірусу у середині 2021 року всім жителям

У Німеччині хочуть запропонувати вакцинацію від коронавірусу у середині 2021 року всім жителям

Федеральний міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) пообіцяв запропонувати щеплення проти коронавірусу для всіх жителів країни із середини 2021 року. Про це він заявив на пресконференції в суботу, 26 грудня.

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Міністр попередив, що спочатку не всі жителі будуть вакциновані. Однак він упевнений, що завдяки затвердженню інших вакцин із середини наступного року можна буде робити щеплення більшій кількості людей. Вакцинація буде безкоштовною і добровільною, наголосив Шпан, передає інформагенція epd.

Спочатку щеплення у країні робитимуть людям віком від 80 років та тим, хто живе та працює в будинках для людей похилого віку. Також у першу чергу вакцинують медичний персонал у відділеннях невідкладної допомоги та інтенсивної терапії.

Тільки після охоплення цієї категорії людей почнеться поступова вакцинація інших груп населення. Спершу людей вакцинуватимуть у спеціальних центрах, пізніше вакцини проти коронавірусу будуть доступними у кабінетах лікарів.

Глава німецького МОЗ підкреслив, що центри вакцинації та їхній персонал вже готові почати працювати. Втім, Шпан зазначив, що початок вакцинацій ще не означає перемогу над коронавірусом. "Нам знадобиться ще багато терпіння, щоб побороти цю пандемію", - сказав Шпан.

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Вакцину проти коронавірусу доставили у всі країни ЄС

Цього ж дня вакцину вакцини від коронавірусу спільного виробництва німецької компанії BioNTech та американської Pfizer вже отримали усі країни ЄС, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

"Сьогодні ми перевертаємо сторінку важкого року. Вакцини від COVID-19 доставлені в усі країни ЄС. Вакцинація розпочнеться завтра в усьому Євросоюзі", - написала вона у соцмережі Twitter.

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що в усіх країнах ЄС вакцини стали доступні одночасно. Вона назвали перші дні вакцинації, яку проводитимуть у всіх 27 країнах ЄС "зворушливим моментом єдності та європейської історії успіху".

Голова Єврокомісії нагадала, що в Євросоюзі забезпечили необхідну кількість вакцин для усього населення ЄС у 450 мільйонів людей, а також для таких країн-сусідів як Ісландія та Норвегія. "Вакцинація дасть нам змогу поступово повернутися до нормального життя", - заявила очільниця Єврокомісії. Водночас вона закликала європейців продовжувати проявляти обережність і захищати себе і близьких від коронавірусу та дотримуватися правил безпеки.

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Угорщина порушила домовленість ЄС і почала вакцинацію на день раніше

Попри домовленість розпочати вакцинацію у всіх країнах ЄС 27 грудня, в Угорщині вже почалися перші щеплення від коронавірусу на день раніше від решти країн об'єднання. "Ми розпочали щеплення серед медичних працівників згідно з планом, визначеним раніше", - заявив представник угорського уряду у відповідь на питання інформагентства Reuters.

Нагадаємо, 21 грудня Європейська Комісія дозволила застосування в країнах Євросоюзу вакцини від коронавірусу спільного виробництва німецької компанії BioNTech та американської Pfizer, яку схвалило Європейське агентство лікарських засобів (EMA). Ця вакцина рекомендована усім особам від 16 років.

У свою чергу, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що ЄК при розповсюдженні вакцини від коронавірусу однаково ставитиметься до усіх країн-членів Євросоюзу. Вона запропонувала, щоб усі 27 країн ЄС розпочали вакцинацію одночасно. 

Дивитись відео 08:46

Робити щеплення чи ні? Міфи та факти про вакцину від COVID-19 (23.12.2020)

  • Центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині

    Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.

  • Студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Щеплення рекомендоване людям від 16 років

    Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.

  • Мобільна станція вакцинації в Нюрнберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Мобільні станція вакцинації

    У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).

  • Логістичне відділення центру вакцинації в Бремергафені

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Логістичний виклик

    Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.

  • Інформаційні таблички на вході до центру вакцинації у Бамберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    У масці та з дотриманням дистанції

    Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.

  • Члени пожежної команди в ролі статистів під час підготовки до роботи центру вакцинації в Трірі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу

    Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.

  • Студенти в ролі статистів беруть участь у тестуванні центру вакцинації в південнонімецькому Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Важливо не забувати і про інші щеплення

    Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.

    Автор: Інна Завгородня


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