У ФРН хочуть із середини 2021 року вакцинувати всіх жителів

Федеральний міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) пообіцяв запропонувати щеплення проти коронавірусу для всіх жителів країни із середини 2021 року. Про це він заявив на пресконференції в суботу, 26 грудня.

Читайте також: Дві третини жителів Німеччини хочуть вакцинуватися від COVID-19 - опитування

Міністр попередив, що спочатку не всі жителі будуть вакциновані. Однак він упевнений, що завдяки затвердженню інших вакцин із середини наступного року можна буде робити щеплення більшій кількості людей. Вакцинація буде безкоштовною і добровільною, наголосив Шпан, передає інформагенція epd.

Спочатку щеплення у країні робитимуть людям віком від 80 років та тим, хто живе та працює в будинках для людей похилого віку. Також у першу чергу вакцинують медичний персонал у відділеннях невідкладної допомоги та інтенсивної терапії.

Тільки після охоплення цієї категорії людей почнеться поступова вакцинація інших груп населення. Спершу людей вакцинуватимуть у спеціальних центрах, пізніше вакцини проти коронавірусу будуть доступними у кабінетах лікарів.

Глава німецького МОЗ підкреслив, що центри вакцинації та їхній персонал вже готові почати працювати. Втім, Шпан зазначив, що початок вакцинацій ще не означає перемогу над коронавірусом. "Нам знадобиться ще багато терпіння, щоб побороти цю пандемію", - сказав Шпан.

Читайте також: Розробник вакцини BioNTech/Pfizer про мутацію вірусу та про те, чому не вакцинується сам

Вакцину проти коронавірусу доставили у всі країни ЄС

Цього ж дня вакцину вакцини від коронавірусу спільного виробництва німецької компанії BioNTech та американської Pfizer вже отримали усі країни ЄС, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

"Сьогодні ми перевертаємо сторінку важкого року. Вакцини від COVID-19 доставлені в усі країни ЄС. Вакцинація розпочнеться завтра в усьому Євросоюзі", - написала вона у соцмережі Twitter.

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що в усіх країнах ЄС вакцини стали доступні одночасно. Вона назвали перші дні вакцинації, яку проводитимуть у всіх 27 країнах ЄС "зворушливим моментом єдності та європейської історії успіху".

Голова Єврокомісії нагадала, що в Євросоюзі забезпечили необхідну кількість вакцин для усього населення ЄС у 450 мільйонів людей, а також для таких країн-сусідів як Ісландія та Норвегія. "Вакцинація дасть нам змогу поступово повернутися до нормального життя", - заявила очільниця Єврокомісії. Водночас вона закликала європейців продовжувати проявляти обережність і захищати себе і близьких від коронавірусу та дотримуватися правил безпеки.

Читайте також: Дозвіл на використання вакцини BioNTech/Pfizer у ЄС: що треба знати

Угорщина порушила домовленість ЄС і почала вакцинацію на день раніше

Попри домовленість розпочати вакцинацію у всіх країнах ЄС 27 грудня, в Угорщині вже почалися перші щеплення від коронавірусу на день раніше від решти країн об'єднання. "Ми розпочали щеплення серед медичних працівників згідно з планом, визначеним раніше", - заявив представник угорського уряду у відповідь на питання інформагентства Reuters.

Нагадаємо, 21 грудня Європейська Комісія дозволила застосування в країнах Євросоюзу вакцини від коронавірусу спільного виробництва німецької компанії BioNTech та американської Pfizer, яку схвалило Європейське агентство лікарських засобів (EMA). Ця вакцина рекомендована усім особам від 16 років.

У свою чергу, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що ЄК при розповсюдженні вакцини від коронавірусу однаково ставитиметься до усіх країн-членів Євросоюзу. Вона запропонувала, щоб усі 27 країн ЄС розпочали вакцинацію одночасно.

Дивитись відео 08:46 Поділитись Робити щеплення чи ні? Міфи та факти про вакцину від COVID-19 (23.12.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3n6yq Робити щеплення чи ні? Міфи та факти про вакцину від COVID-19 (23.12.2020)