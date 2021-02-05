Як німці здають квартири під час пандемії СOVID-19

У власниці однокімнатної квартири в Кельні Бріґітте Шредер (Brigitte Schröder) два місяці тому з цього помешкання виїхали орендарі. Півтора місяця їй знадобилися для того, щоб відремонтувати житло і знову запропонувати його для оренди. "Ремонт під час локдауну став для мене великим випробуванням, - розповідає вона у розмові з DW. - Магазини будівельних матеріалів зачинені, хоча можна замовляти товар в інтернеті і забирати в певний час. Не так просто купити те, що треба, якщо матеріали не можна самому побачити і, що називається, взяти в руки. До того ж, доводиться чекати, поки замовлення буде виконане. Все це ускладнювало ремонт. Те, що ми з чоловіком могли б зробити протягом одного-двох тижнів, зайняло більше місяця".

Папірець важливіший за людину?

І ось тепер квартира чекає на нових винаймачів. Бріґітте Шредер дозволила мені бути присутнім під час огляду її квартири потенційними орендарями. Якщо раніше вже біля входу в будинкки з вільними квартирами стояли черги охочих оглянути їх, то сьогодні все відбувається за чітким графіком. Кожен приходить в обумовлений час і, зрозуміло, в масці, дотримуючись під час спілкування дистанції в півтора-два метри.

Читайте також: Як німці переїжджають на нову квартиру

Для Бриґітте таке знайомство з потенційними орендарями дуже незвичне. "Я бачу тільки очі людей і чую їхні голоси, ми спілкуємося на відстані, тому набагато більш важливу роль відіграють не особисті враження, а документи, які людина принесла з собою. Спілкування дуже формальне, що ускладнює вибір", - наголошує власниця квартири.

На оголошення про здачу однокімнатної квартири в інтернеті за перші дві години вже відгукнулися близько двохсот охочих. Бріґітте тут же зняла оголошення. Після заочного знайомства з резюме (люди писали, де працюють або навчаються, які у них доходи тощо) господиня відібрала двадцять претендентів.

Огляд квартири - тепер тільки у масці

"Я вчетверте здаю свою квартиру, але вперше зіткнулася з труднощами вибору потенційного орендаря. Зазвичай на квартиру в 25 квадратних метрів претендують студенти, а цього разу було багато людей далеко не студентського віку. Часом у мене наверталися на очі сльози, коли я читала, чому люди шукають нове житло", - каже вона.

Хто претендує на однокімнатну квартиру

З деякими з резюме на умовах анонімності Бріґітте дозволила ознайомитися і мені. На маленьку квартиру згодна молода жінка, яка має семирічну доньку і, за її словами, вимушена була розлучитися з чоловіком, бо він під час пандемії залишився без роботи і зганяв свою агресію на дружині. Жінка в своєму зверненні до Бріґітте пише навіть про те, що їй вже доводилося викликати поліцію через домашнє насильство.

Читайте також: Німець має сплатити штраф за відмову здавати житло іноземцям

Є й зовсім інші претенденти. Так, квартиру хоче зняти 35-річний чоловік з собакою породи сибірський хаскі. "Я не можу собі уявити, як можна в одній кімнаті жити з таким великим собакою", - знизує плечима Бріґітте.

За її словами, серед тих, хто шукає квартиру, досить багато отримувачів соціальної допомоги, а серед студентів чимало тих, хто відверто говорить про те, що під час пандемії COVID-19 позбувся підробітку,тож зобов'язання з оплати оренди квартири повністю беруть на себе їхні батьки. За цих умов, зізнається Бріґітте, їй дуже непросто вибрати людей, яким вона готова здати квартиру.

"Я подивився вже близько десяти квартир, але ця мене влаштовує найбільше, тому що до університету я можу дійти пішки. Але охочих її зняти дуже багато, чи пощастить мені - сказати складно", - зізнався мені після огляду квартири студент Кельнського університету Патрік.

Вибір припав на надійного платника

У цей день квартиру Бріґітте подивилося двадцятеро людей з інтервалом 15 хвилин. "Я особисто познайомилася з усіма, кого запросила, і тепер обмірковуватиму, з ким підписати договір. У мене вже є фаворити, але я повинна обговорити своє рішення з чоловіком", - каже на прощання Бріґітте Шредер і додає: "Мені важливо, щоб не було перебоїв з квартплатою, тому що я сама виплачую на цю квартиру іпотечний кредит в банку".

Читайте також: Де у Німеччині багато робочих місць і доступне житло

За день я зателефонував Бріґітте і дізнався про те, що вона обрала 25-річну медсестру з Боснії та Герцеговини, яка пів року тому приїхала до Німеччини і працює з ковіднимі пацієнтами в одній з клінік Кельна. Вона вже довго шукає квартиру і поки живе у родичів. "Я раніше завжди здавала свою квартиру студентам, але цього раз мій вибір припав на медсестру. У неї постійний дохід, і вона виконує дуже важливу і навіть небезпечну роботу. Їй необхідно окреме житло, і для мене вона більш надійний орендар, ніж студенти, які зараз не мають можливості підробітку, скажімо, в кафе і змушені розраховувати на підтримку батьків", - пояснює Бріґітте. Вона каже, що їй було зовсім непросто відмовляти людям, які дуже потребують її квартири, але довелося це зробити через страх самій опинитися в боргах перед банком.

Маркус Клаусен

"Я не п'ю, не курю і не маю домашніх тварин"

Під час пандемії платоспроможність стала вагомим чинником, і довідки про доходи потенційних орендарів є вирішальними. Це підтверджує DW і маклер Маркус Клаусен (Marcus Claussen) з Вісбадена. До того ж, каже він, через те, що під час локдауну зустрічатися з претендентами на оренду житла стало складніше, важливу роль відіграє і те, як люди формулюють свої потреби письмово і які документи докладають до своїх резюме. Тепер менш важливу роль відіграє, наприклад, факт наявності у людей домашніх тварин, а слова про свій спокійний і поступливий характер та порядність мало переконують тих, хто здає квартири.

"Я не п'ю, не курю і не маю домашніх тварин". У відповідь на подібні формулювання в резюме тих, хто шукає житло, Клаусен лише скептично посміхається. "Люди, які це стверджують, у мене особисто не викликають особливої ​​довіри", - зізнається він.

"Я не можу сказати, що під час пандемії роботи у маклерів стало менше, але вона, в будь-якому разі, стала складнішою, ніж раніше. Якщо продаж і купівля нерухомості, в порівнянні з минулими роками, впали приблизно на 20 відсотків, то на оренді житла коронавірус не позначився. Я б навіть сказав, що людей, які шукають квартири, стало більше, ніж раніше", - стверджує маклер Маркус Клаусен.