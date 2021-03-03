 Пандемія обійшлася економіці Німеччини у 250 мільярдів євро - IW | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.03.2021

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Пандемія обійшлася економіці Німеччини у 250 мільярдів євро - IW

За оцінками експертів, упродовж 2020 року оголосили про банкрутство більше 16 тисяч німецьких підприємств. Ще п'ять тисяч "зомбі-фірм" тримаються на плаву лише завдяки фінансовій допомозі уряду.

Закриті крамниці й ресторани в німецькому місті Шпаєр

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За оцінками Німецького інституту економіки (IW), локдаун обійдеться німецькій економіці у першому кварталі 2021 року у близько 50 мільярдів євро. За підсумками березня, скорочення валового внутрішнього продукту (ВВП) за весь період пандемії таким чином складе близько 250 мільярдів євро, заявив директор інституту Міхаель Гютер (Michael Hüther) німецькому виданню Bild am Sonntag у неділю, 14 березня.

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За його словами, спричинена поширенням коронавірусу криза стала безпрецедентним шоком для німецької економіки. І хоча фінансова допомога від держави та програма скороченого робочого часу, яка часто дозволяє уникнути звільнень, і допомогли запобігти гіршим наслідкам, однак виплати часом здійснювалися зі значними затримками. За словами Гютера, у Німеччині нині є близько п'яти тисяч так званих "зомбі-підприємств", які існують завдяки фінансовій допомозі від держави або лише тому, у країні тимчасово скасували обов'язок про оголошення банкрутства неплатоспроможними компаніями. Попри це, за даними директора IW, упродовж 2020 року близько 16 300 підприємств у Німеччини оголосили про банкрутство.

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З іншого боку, багато підприємств у Німеччині за цей період змогли зекономити чималі кошти - наприклад, за рахунок скорочення кількості відряджень за кордон та всередині країни. За підрахунками Німецького об'єднання ділового туризму, від початку пандемії німецькі компанії заощадили близько 50 мільярдів євро через скасування відряджень. Кількість останніх скоротилася майже на 90 відсотків, повідомляє Welt am Sonntag.

Нагадаємо, за підрахунками аналітиків, ВВП Німеччини за 2020 рік через запровадження карантинних обмежень скоротився на 5,1 відсотка після зростання на 0,6 відсотка у 2019 році.

 

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