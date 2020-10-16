У Німеччині коронавірусом найчастіше інфікуються у приватному просторі - RKI

Люди у Німеччині найчастіше заражаються коронавірусом у приватному просторі. Натомість спалахи інфікувань у громадському транспорті чи в готелях не відіграють великої ролі, заявив у четвер, 22 жовтня, на пресконференції керівник Інституту імені Роберта Коха (RKI) Лотар Вілер (Lothar Wieler).

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"Більшість людей заражаються (...) у своєму приватному просторі", - сказав Вілер. Він додав, що зараз значно зростає кількість спалахів коронавірусу саме в домогосподарствах.

"Зараження в школах (...) поки що не дуже поширені і трапляються набагато рідше, ніж, наприклад, відомі нам спалахи грипу. Утім очевидно, що зі зростанням кількості випадків коронавірусу школи також будуть більше уражені", - зауважив Вілер, цитує агентство новин dpa.

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Керівник інституту звернув увагу на різке зростання кількості нових інфікувань і припустив, що невдовзі збільшиться і число пацієнтів з важким перебігом хвороби, а також летальних випадків.

Згідно з останніми даними RKI, у Німеччині за добу підтвердили 11287 нових випадків зараження коронавірусом, що є новим рекордом в країні. Про попередній рекордний показник підтверджених випадків інфікування коронавірусом за добу (7830) повідомляли 17 жовтня.

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