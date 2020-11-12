Як німецьке місто Тюбінген захищає літніх людей від коронавірусу

Тюбінген - відоме університетське місто на півдні Німеччини, розташоване за 40 кілометрів від Штутгарта в землі Баден-Вюртемберг. У північній частині міста розміщений будинок для людей похилого віку під назвою Центр догляду Пауліне Кроне. При вході на стійці стоїть пляшка з засобом для дезінфекції, а також лежить письмова інструкція, з якою відвідувачі зобов'язані ознайомитися та підписати.

Майже сотня літніх людей живе у Центрі догляду Пауліне Кроне, всі вони належать до групи високого ризику. Тож з кінця жовтня тут запроваджено додатковий протиепідемічний захід: кожен, хто бажає, може безкоштовно пройти швидкий тест на коронавірус.

"Спочатку трохи лоскотно, - попереджає медсестра, перш ніж взяти мазок із носа, - а наприкінці дещо неприємно ". Через 15 хвилин результат уже готовий, і відвідини людей похилого віку в цьому закладі стають максимально безпечними. Від 30 до 40 людей щодня користуються цією пропозицією, і це число постійно зростає.

Перш ніж відвідати рідних у будинку для літніх людей у Тюбінгені, можна пройти тест на коронавірус

"На щастя, у нас досі не було жодного випадку COVID-19", - говорить один із доглядальників закладу Гольґер Бейдель (Holger Beidel). Ці тести гарантують безпеку й уможливлюють подальший дозвіл на візити, попри те, що протягом декількох останніх місяців кількість заражень у регіоні різко зростає. "Це, звісно, дуже добре для підтримки соціальних контактів літніх людей, які тут проживають", - визнає Бейдель. Навесні, під час першого локдауну в Німеччині, все було по-іншому, говорить він. "Ми виявили, що багато тутешніх мешканців від цього дуже постраждали психологічно", - додав він.

Широка концепція захисту

Не тільки в будинках для людей похилого віку, але й загалом у місті Тюбінген літнім людям гарантується особливий захист. Передбачені, зокрема, спеціальні години шопінгу для літніх людей, це має допомогти уникнути контактів - так само як і дешевші поїздки на таксі та безкоштовні FFP2-маски для цієї групи ризику. Такі заходи ініціював бургомістр міста Боріс Пальмер (Boris Palmer). "Я просто поглянув на цифри очима математика, - говорить він в інтерв'ю DW. - Вже у квітні було зрозуміло, що найвищу загрозу щодо смертності вірус становить для людей старше 70 років, тож ми маємо дуже ретельно їх захищати". Крім того, такі заходи допомогли врятувати від перевантажень відділення інтенсивної терапії у тутешніх лікарнях. Поки що місто витратило на ці заходи пів мільйона євро.

Мер міста Боріс Пальмер намагається захистити від коронавірусу найвразливіші групи населення

На даному етапі можна констатувати, що вжиті заходи, здається, довели свою ефективність, адже упродовж останніх тижнів рівень захворюваності серед літніх людей міста був порівняно низьким. У пошуках шляхів скорочення дедалі більшого числа жертв пандемії багато інших міст країни пильніше придивляються до успішного досвіду Тюбінгена. Це також неабияк тішить бургомістра міста Боріса Пальмера, адже на початку пандемії він зазнав критики за свої слова, які багато хто розцінив як ворожі до літніх людей.

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Навесні, під час першої хвилі поширення коронавірусу, Пальмер виступав за повну ізоляцію на три місяці людей, які живуть у будинках для літніх осіб, тоді як молоді люди, на його думку, мали би повернутися до роботи. Він сподівався досягти в такий спосіб колективного імунітету серед молодших, що, своєю чергою, дало б можливість людям старшого віку поступово повернутися до суспільного життя. "Я нерозумно сформулював те, що хотів зробити на той час, і за це мені погрожували фізичною розправою, - згадує він. - Тож добре часом побачити й визнання того, що ти щось зробив правильно".

Жителі Тюбінгена схвалюють вжиті заходи

Жителі Тюбінгена також не нахваляться діями свого бургомістра. "Тепер я ношу цю маску, яку отримав поштою від пана Пальмера, і вона завжди у мене в машині, тож я її не забуду", - каже одна з перехожих. Вона вважає, що це - хороший подарунок для таких людей похилого віку, як вона.

Заходи для захисту груп ризику в німецькому Тюбінгені: FFP2-маски, час для покупок, зарезервований для літніх людей, розвезення на таксі та швидкі тести

Раніше в листопаді місто відправило поштою захисні маски типу FFP2 всім людям старше 65 років. Крім того, міська влада звернулася з проханням до молодших громадян припинити покупки між 9:30 і 11:00. За задумом влади, цей проміжок часу слід залишити представникам груп ризику.

Літній добродій приїхав на ринок на таксі за спеціальною знижкою, щоб купити продуктів. "Я думаю, це дуже добре, я завжди користуюсь послугою таксі, коли мені потрібно кудись піти", - хвалиться чоловік. Звісно, кожен мусить взяти на себе особисту відповідальність, каже інша жінка. "Проте я думаю, що заходи, вжиті в Тюбінгені, просто хороші", - додає вона.

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Утім, навіть вжиті заходи не можуть гарантувати стовідсоткового захисту. Нещодавно під час спалаху COVID-19 в лікарні деякі літні люди також заразилися. Але Боріс Пальмер сподівається, що завдяки численним заходам гіршого можна буде уникнути. "Без цих заходів ми би, звісно, помітили випадки зараження набагато пізніше", - визнає він.

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Очевидно одне: зі зростанням числа заражень по всій Німеччині ризик зростає і тут, у Тюбінгені. Для того, щоб Різдво, попри все, було якомога безпечнішим для жителів міста, міська влада вже розробила особливу стратегію на свята: напередодні свят на Ринковій площі буде встановлена станція для тестування. Там кожен, хто забажає, може зробити тест на коронавірус - це не завадить перед відвідинами близьких на свята.