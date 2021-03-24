Тюбінген - місто в Німеччині, у федеральній землі Баден-Вюртемберг. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Тюбінген".

Місто Тюбінген розташоване у федеральній землі Баден-Вюртемберг, у 30 кілометрах на південь від Штутгарта. Тюбінген є університетським містом. У Тюбінгені мешкає понад 90 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.