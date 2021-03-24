Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Тюбінген

Тюбінген - місто в Німеччині, у федеральній землі Баден-Вюртемберг. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Тюбінген".

Місто Тюбінген розташоване у федеральній землі Баден-Вюртемберг, у 30 кілометрах на південь від Штутгарта. Тюбінген є університетським містом. У Тюбінгені мешкає понад 90 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У театр і кафе - з тестом на COVID. Чи стане Тюбінген прикладом для всієї Німеччини?

У театр і кафе - з тестом на COVID. Чи стане Тюбінген прикладом для всієї Німеччини? 24.03.2021

Німеччина пом'якшила локдаун, не маючи стратегії тестування, - і показники заражень коронавірусом підскочили. Місто Тюбінген хоче довести, що з тестами можна відкрити театри й ресторани.
Як німецьке місто Тюбінген захищає літніх людей від коронавірусу

Як німецьке місто Тюбінген захищає літніх людей від коронавірусу 16.12.2020

Як можна врятувати якнайбільше життів під час пандемії COVID-19? Здається, у південнонімецькому місті Тюбінген знайшли відповідь на це запитання.
Навчання в Німеччині – підготовчі курси особливого ґатунку

Навчання в Німеччині – підготовчі курси особливого ґатунку 04.10.2013

Навчання в німецькому виші - річ приваблива. Однак вимагає й чималого напруження сил. У Тюбінгені майбутнім студентам пропонують відвідати особливі підготовчі курси, аби розібратися - як функціонує навчання й наука.
Затишок та інновації: університет Тюбінгена

Затишок та інновації: університет Тюбінгена 29.04.2013

Донині Тюбінгенський університет славився поетами й мислителями. Сьогодні ж він може заявити про себе не лише минувшиною, але й планами на майбутнє, як елітний навчальний заклад.
Шоколад - солодка спокуса підкоряє Німеччину

Шоколад - солодка спокуса підкоряє Німеччину 16.12.2008

«ChocolART» – під такою назвою днями в університетському містечку Тюбінген відбувся фестиваль виробників шоколаду – єдиний у Німеччині подібний захід.