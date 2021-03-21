 Більшість німців хоче відкриття ресторанів і готелів - опитування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2021

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Більшість німців хоче відкриття ресторанів і готелів - опитування

Більше половини опитаних німців виступають за відкриття готелів та аналогічних закладів під час Великодніх свят. Ще майже 75 відсотків опитаних воліють відкриття ресторанів і барів, підрахували соціологи.

Локдаун у Німеччині

В Німеччині від локдауну найбільше потерпає готельно-ресторанний бізнес

Попри зростання випадків заражень коронавірусом, переважна більшість німців висловлюється за відкриття готельно-ресторанного бізнесу ще до початку Великодніх свят. Про це свідчать результати оприлюдненого в неділю, 21 березня, опитування соціологічного інституту YouGov на замовлення інформагенції dpa.

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Згідно з даними соціологів, 52 відсотки респондентів виступають за те, щоб готелі та аналогічні заклади ще до Великодніх свят отримали можливість відкриватися з дотриманням відповідних протиепідемічних норм та мінімальної дистанції. 14 відсотків навіть воліли б відкриття таких закладів без жодних обмежень. Тільки 25 відсотків опитаних вважають, що під час Великодніх канікул готелі повинні залишатися закритими. 9 відсотків не змогли відповісти на це питання.

Три чверті німців хочуть у пандемію посидіти в ресторані чи барі

Значно більше німців - загалом понад три чверті опитаних - прагнуть якнайшвидшого відкриття ресторанів, пивних садів, пабів і кафе. Зазначається, що 32 відсотки прихильників відкриття ресторанів виступають за те, щоб такі заклади обслуговували клієнтів тільки на відкритих майданчиках або просто неба за дотримання протиепідемічних обмежень.

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Ще 34 відсотки виступають за відкриття критої частини ресторанів так само за дотримання відповідних протиепідемічних норм. А 11 відсотків воліють, щоб ресторани та інші заклади громадського харчування відкривалися взагалі без жодних обмежень. Натомість лише 16 відсотків переконані, що ресторани та паби мають і надалі залишатися закритими.

У більшості федеральних земель уже за тиждень розпочнуться Великодні канікули. Дотепер від запровадженого з кінця 2020 року жорсткого локдауну в Німеччині найбільше потерпає саме готельно-ресторанний бізнес. Ухвалені раніше кроки в бік послаблення обмежень ці заклади не зачепили.

22 березня федеральний уряд і земельні уряди обговорюватимуть питання можливого подовження локдауну. Раніше в неділю повідомлялося, що канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) виступає за подовження нинішніх обмежень на квітень.

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У Німеччині локдаун продовжили до 7 березня, заплановані послаблення

Більшість карантинних обмежень, запроваджених у країні раніше, діятиме щонайменше до 7 березня. Утім, заплановані і певні послаблення карантину. Про відкриття шкіл самостійно вирішуватимуть федеральні землі.  

Меркель готова щепитися вакциною AstraZeneca, але чекатиме своєї черги

Канцерка ФРН Анґела Меркель заявила про бажання вакцинуватися препаратом AstraZeneca, але змушена чекати своєї черги. Вона також попередила, що найближчим часом пом'якшень карантину очікувати не варто.  

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