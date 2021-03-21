Більшість німців хоче відкриття ресторанів і готелів - опитування

Попри зростання випадків заражень коронавірусом, переважна більшість німців висловлюється за відкриття готельно-ресторанного бізнесу ще до початку Великодніх свят. Про це свідчать результати оприлюдненого в неділю, 21 березня, опитування соціологічного інституту YouGov на замовлення інформагенції dpa.

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Згідно з даними соціологів, 52 відсотки респондентів виступають за те, щоб готелі та аналогічні заклади ще до Великодніх свят отримали можливість відкриватися з дотриманням відповідних протиепідемічних норм та мінімальної дистанції. 14 відсотків навіть воліли б відкриття таких закладів без жодних обмежень. Тільки 25 відсотків опитаних вважають, що під час Великодніх канікул готелі повинні залишатися закритими. 9 відсотків не змогли відповісти на це питання.

Три чверті німців хочуть у пандемію посидіти в ресторані чи барі

Значно більше німців - загалом понад три чверті опитаних - прагнуть якнайшвидшого відкриття ресторанів, пивних садів, пабів і кафе. Зазначається, що 32 відсотки прихильників відкриття ресторанів виступають за те, щоб такі заклади обслуговували клієнтів тільки на відкритих майданчиках або просто неба за дотримання протиепідемічних обмежень.

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Ще 34 відсотки виступають за відкриття критої частини ресторанів так само за дотримання відповідних протиепідемічних норм. А 11 відсотків воліють, щоб ресторани та інші заклади громадського харчування відкривалися взагалі без жодних обмежень. Натомість лише 16 відсотків переконані, що ресторани та паби мають і надалі залишатися закритими.

У більшості федеральних земель уже за тиждень розпочнуться Великодні канікули. Дотепер від запровадженого з кінця 2020 року жорсткого локдауну в Німеччині найбільше потерпає саме готельно-ресторанний бізнес. Ухвалені раніше кроки в бік послаблення обмежень ці заклади не зачепили.

22 березня федеральний уряд і земельні уряди обговорюватимуть питання можливого подовження локдауну. Раніше в неділю повідомлялося, що канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) виступає за подовження нинішніх обмежень на квітень.