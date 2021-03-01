 Німеччина: як федеральна система ускладнює протидію пандемії COVID | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 30.03.2021

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Європа

Німеччина: як федеральна система ускладнює протидію пандемії COVID

Пандемія COVID-19 засвідчила, наскільки розрізненою подекуди буває німецька федеральна система управління. Що це означає на практиці: оптимальні рішення на місцевому рівні чи нескінченні чвари між землями?

Прапори німецьких федеральних земель під час зустрічі глав земельних урядів (архівне фото)

Рішення у боротьбі з пандемією мусять координувати між собою глави урядів 16 земель і федеральний уряд

Голови земельних урядів і федеральна влада Німеччини спільно шукають рішення, як взяти пандемію COVID-19 під контроль і повернути щоденні показники заражень у прийнятні межі. Урядовці при цьому не хочуть обмежувати роботу підприємств і закривати школи. Натомість жорстко обмежується сфера туризму, не працюють ресторани і готелі. Більшість земель вже тривалий час косметично варіюють заходи в межах цієї схеми. Подекуди є незначні відмінності у заходах, залежно від показників кількості інфікованих. 

Одна країна, 17 урядів

Подібно до Сполучених Штатів Америки і в разючому контрасті з сусідньою унітарною Францією німецькі федеральні землі мають широкі повноваження. Зокрема, у більшості сфер, на які припадають найбільш поширені каратинні обмеження в умовах пандемії, такі як регулювання діяльності закладів громадського харчування й торгівлі, сфера охорони здоров'я і освіти. Щоби уникнути правового хаосу і координувати заходи боротьби з пандемією, глави урядів земель і федеральна канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) регулярно проводять багатогодинні наради. Для більшості заходів, які Меркель хотіла би запровадити по всій країні, їй потрібна одностайна згода всіх 16 глав земельних урядів. Більшість таких нарад завершується відхиленням щонайменше одного із запропонованих канцлеркою кроків. Наприклад, відносно малонаселені східні землі, такі як Саксонія-Ангальт або Мекленбург-Передня Померанія, нерідко аргументували, що з огляду на низькі показники заражень їм не потрібні драконівські карантинні обмеження.

Подекуди ситуація ускладнюється тим, що політики земельного рівня переслідують власні ситуативні політичні цілі. Наприклад, з огляду на майбутні регіональні вибори або бажання зарекомендувати себе на федеральній політичній арені, виступаючи проти непопулярних обмежень. Буває, що серед гучних критиків пропозицій федеральної канцлерки опиняються і її соратники по Християнсько-демократичному союзу (ХДС) з числа глав земельних урядів.

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Земельний уряд як трамплін у федеральну політику

У минулому дискусії щодо передачі частини повноважень з земельного на федеральний рівень, аби підвищити ефективність управління на національному рівні, не раз завершувалися нічим. Адже для цього потрібна одностайна згода всіх земель. Натомість політична кар'єра у земельному уряді або парламенті вельми приваблива. З одного боку, земельні депутати і міністри нерідко щорічно заробляють шестизначні суми у євро.

Однак, крім вигідних фінансових умов, ця робота приваблива і для тих, хто має політичні амбіції федерального рівня. Нерідко, перш ніж потрапити до федерального уряду, політики набираються досвіду і "політичної ваги" саме на чолі земельного уряду. У випадку тих, хто має амбіції стати канцлером, політичний досвід на чолі уряду однієї з великих земель в очах виборців може видаватися перевагою. Причому навіть більшою, ніж досвід роботи міністром у федеральному уряді. Так, ексканцлер Німеччини Гельмут Коль (Helmuth Kohl) від ХДС очолив федеральний уряд після роботи на чолі уряду землі Рейнланд-Пфальц, а його наступник із Соціал-демократичної партії Німеччини Ґергард Шредер (Gerhard Schröder) до переїзду до Берліна очолював уряд Нижньої Саксонії.

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Нині найкращі позиції для того, аби претендувати стати наступником Анґели Меркель на чолі федерального уряду, мають її соратник по ХДС Армін Лашет (Armin Laschet), який очолює уряд Північного Рейну-Вестфалії, та Маркус Зедер (Markus Söder) із Християнсько-соціального союзу (ХСС), прем'єр-міністр Баварії. То ж оглядачі нерідко схильні тлумачити їхні дії у боротьбі з пандемією саме бажанням проявити свої лідерські якості й опонувати непопулярним серед населення крокам, які пропонує Берлін. При цьому Лашет і Зедер дотримуються різних підходів: Лашет неодноразово міняв курс, коливаючись між жорстким і м'якшим підходом, натомість баварець Зедер набув репутації рішучого і жорсткого борця з пандемією.

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Маркус Зедер (ліворуч) і Армін Лашет

Маркус Зедер (ліворуч) і Армін Лашет: боротьба з пандемією як оглядини перед федеральними виборами?

Зедер в образі рішучого управлінця

Наприклад, Баварія за ініціативи Маркуса Зедера неодноразово жорстко обмежувала свободу пересування через кордон з Чехією і Австрією, коли у сусідніх країнах загострювалася епідеміологічна ситуація. Попри те, що обмеження свободи транскордонного руху є порушенням норм Шенгенського простору. Утім, земельний уряд відповідає за охорону здоров'я і може обмежувати в'їзд на територію федеральної землі з огляду на ризики здоров'ю населення. Так, Баварія взимку встановила жорсткий прикордонний контроль при в'їзді з Чехії, попри всі труднощі, з якими був пов'язаний такий крок. Адже щодня тисячі чехів їздять на роботу до Баварії. У стислі терміни баварський уряд розгорнув на кордоні інфраструктуру для масового і швидкого тестування на коронавірус. Для Зедера це було нагодою довести управлінську ефективність: з одного боку, заспокоїти тих баварців, які боялися стрімкого поширення британської мутації коронавірусу, яка лютувала у Чехії, а з іншого - не створювати проблем баварським підприємствам, які залежать від чеської робочої сили.

Не виключено, що імідж ефективного управлінця в часи пандемії грає на руку Маркусу Зедеру з огляду на його потенційні канцлерські амбіції. 63 відсотки виборців ХДС/ХСС, як засвідчило нещодавнє опитування YouGov, підтримують саме кандидатуру прем'єра Баварії у боротьбі за кацлерське крісло на виборах до Бундестагу, які відбудуться восени. Натомість Арміна Лашета підтримують лише 12 відсотків консерваторів.

Дивитись відео 04:41

Найгучніші відставки політиків у Німеччині: які скандали руйнують кар'єру

  • Гельмут Коль і Анґела Меркель

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Більше не "дівчинка" Гельмута Коля

    Колись канцлер Гельмут Коль (Helmut Kohl) був покровителем Анґелі Меркель (Angela Merkel) і по-батьківськи називав її "моя дівчинка". У 2001 році, коли була зроблена ця фотографія, Меркель уже вийшла з його тіні. На той час вона очолювала Християнсько-демократичний союз (ХДС), який перебував тоді в опозиції. Однак зоряний час Меркель настав тільки в 2005 році.

  • Агітація на виборах до Бундестагу в 2005 році: плакат СДПН з портретом Шредера (ліворуч) і плакат ХДС з портретом Меркель

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Перемога на виборах з мінімальною перевагою

    Вибори до Бундестагу 2005 року: блок ХДС/ХСС з мінімальною перевагою переміг соціал-демократів на чолі з канцлером Ґергардом Шредером (Gerhard Schröder). При цьому ХДС на чолі з кандидаткою у канцлери Меркель отримав найгірший результат з 1949 року - не найкращі передумови для нової очільниці уряду. Однак Меркель швидко впоралась із ситуацією.

  • Анґела Меркель і Ґергард Шредер

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Нова канцлерка

    Ґергард Шредер 22 листопада 2005 року в Бундестазі вітає Анґелу Меркель: християнські демократи і соціал-демократи сформували так звану "велику коаліцію". Анґела Меркель стала наймолодшою серед канцлерів ФРН, а також першою жінкою на цій посаді, першою східною німкенею і першою вченою-фізиком на чолі уряду Німеччини.

  • Джордж Буш, Анґела Меркель і Володимир Путін

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Гостинна господиня

    Меркель швидко здобуває визнання як політикиня. У 2007 році на саміті Великої вісімки (G8) вона приймає глав держав і урядів семи провідних промислових країн світу і Росії в німецькому курортному містечку Гайлігендаммі на узбережжі Балтійського моря, жартує з президентом США Джорджем Бушем і президентом РФ Володимиром Путіним. Геополітична ситуація в світі тоді була зовсім іншою, ніж тепер.

  • Анґела Меркель, Ніколя Саркозі та Сільвіо Берлусконі

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Номер один у Євросоюзі

    Європа восени 2008 року: Анґелі Меркель залишається лише посміхатися, дивлячись на двох головних мачо європейської політики: президента Франції Ніколя Саркозі та прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі. Коли спалахнула світова фінансова криза, саме Меркель стала номером один серед політиків Євросоюзу.

  • Анґела Меркель зі свастикою на рукаві на першій сторінці грецької газети

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Помічник чи прикажчик?

    Борги низки країн ЄС стрімко зростають, єдина європейська валюта під загрозою. Меркель погоджується на надання допомоги постраждалим від боргової кризи країнам ЄС, однак вимагає у відповідь скорочення держвидатків і політику ощадливості. Грецькі газети намагаються провести паралель і порівнюють ситуацію 2008-го з часом окупації країни гітлерівською Німеччиною під час Другої світової війни.

  • Анґела Меркель

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Не ораторка

    Меркель не вирізняється великою ораторською майстерністю, почувається ніяково у великому натовпі людей. Часто вона справляє враження холодної людини, не завжди вдало пояснює свої політичні рішення. З іншого боку, багатьом німцям подобається її скромна, твереза і прагматична манера поведінки й керівництва урядом. Інакше вона не змогла б очолювати чотири уряди поспіль.

  • Передвиборний плакат ХДС в 2017 році

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    "Матуся"

    Згодом німці починають називати Меркель "матусею". Саме не "матір'ю", а "матусею нації". Це звучить трохи іронічно, але водночас з любов'ю і старомодно, адже сучасні діти не називають "матусею" свою маму. Але "матуся" піклується про всіх, завдяки їй нікому не потрібно чогось боятися. Зворотний бік медалі: під керівництвом "матусі" діти назавжди залишаються дітьми. Не всім це подобається.

  • Анґела Меркель 9 вересня 2015 року фотографується в Берліні з сирійським біженцем Анасом Модамані

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    "Ми впораємося"

    Напевно, жоден вислів Меркель не викликав у німецькому суспільстві так багато суперечливих реакцій, як фраза: "Ми впораємося". Коли в 2015 році канцлерка ухвалила рішення відкрити кордони ФРН для біженців, для одних вона стала майже святою, інші піддали за це її різкій критиці. Полярними оцінки міграційної політики Меркель залишаються й досі.

  • Меркель на обкладинці журналу

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    "Людина року"

    Журнал Time в 2015 році назвав Меркель "людиною року". Серед заслуг Меркель видання виділяє боротьбу з дефолтом Греції, дії в умовах міграційного кризи і після терактів в Парижі. На думку редакції, "Меркель звернула увагу на іншу шкалу цінностей - людяності, щедрості, терпимості".

  • Зліва направо: Аннеґрет Крамп-Карренбауер, Анґела Меркель, Урсула фон дер Ляєн, Юлія Клекнер

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Жінки біля керма

    Меркель стала першою жінкою на посаді канцлера ФРН. Згодом деяким іншим німецьким жінкам вдалося завдяки її підтримці зробити стрімку політичну кар'єру. Приміром, Аннеґрет Крамп-Карренбауер, що стала міністеркою оборони, Урсулі фон дер Ляєн, яка очолила Єврокомісію, або Юлії Клекнер, яка обійняла посаду міністерки сільського господарства.

  • Дональд Трамп і Анґела Меркель

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Інтереси держави

    Меркель не любить говорити про те, що вона думає про політику або особисті якості "проблемних" глав держав і урядів інших країн. У відносинах з ними вона завжди керується інтересами держави.

  • Анґела Меркель у супермаркеті

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Не має марнославства

    Меркель знає, скільки коштує літр молока в супермаркеті. За роки свого правління вона не втратила зв'язку з реальністю. На цьому фото вона у 2014 році відвідує берлінський супермаркет разом з главою китайського уряду Лі Кецяном. Однак фотографи не раз заставали і її саму в магазинах за звичайними покупками.

  • Йоахім Зауер і Анґела Меркель

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Меркель на дозвіллі

    Про особисте життя Меркель майже нічого не відомо, вона не любить про це розповідати. Наприклад, відомо, що вона та її чоловік Йоахім Зауер, теж фізик за фахом, майже щороку проводили великодні свята на італійському острові Іск'я. У нинішньому році через пандемію коронавірусу від цього довелося відмовитися.

  • Анґела Меркель одягає захисну маску

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Пандемія коронавірусу

    Пандемія коронавірусу багато змінила в Німеччині, а не тільки звички канцлерки проводити відпустку. Її манера беземоційно і прагматично ухвалювати рішення в боротьбі з пандемією не раз піддавалася критиці, але водночас позитивно позначилася на рейтингу Меркель.

  • Анґела Меркель

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Останній рік при владі

    Два роки тому Меркель оголосила про те, що не має наміру брати участь в наступних виборах д Бундестагу у вересні 2021 року. Доти вона планує очолювати уряд ФРН. Якщо нічого не станеться, то Меркель пробуде при владі 16 років, на два роки менше, ніж Гельмут Коль.

    Автор: Крістоф Гассельбах


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