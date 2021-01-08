Коронавірус: прем'єр Баварії виступає за обов'язкові щеплення для доглядальників

Глава уряду Баварії Маркус Зедер (Markus Söder) у вівторок, 12 січня, закликав відновити дебати щодо обов'язкової вакцинації від коронавірусу доглядальників у будинках для людей похилого віку.

"Ми повинні подумати над тим, чи слід підвищувати захист в особливо вразливих сферах, тобто в будинках для людей похилого віку", - заявив Зедер в ефірі телеканалу ZDF, передає інформагенція dpa.

За його словами, цю тему необхідно обговорити після повідомлень в ЗМІ про те, що мало співробітників будинків для людей похилого віку в країні хочуть зробити щеплення від коронавірусу. "Цим питанням має займатися німецька рада з питань етики", - зазначив прем'єр Баварії.

Читайте також: У ФРН починають розподіл вакцини Moderna

До цього Зедер робив відповідні заклики на сторінках газети Süddeutsche Zeitung. Він нагадав, що в Німеччині існує вимога обов'язкової вакцинації дітей, зокрема, проти кору. "Якщо порівняти кір із коронавірусом, то, звичайно, важливість і небезпека коронавірусу набагато вища", - написав Зедер, тому, на його думку, існує потреба в дебатах і одночасному проведенні інформаційної кампанії через масове поширення фейкових новин в інтернеті. Він вважає, що інформаційна кампанія має підвищити загальну готовність до щеплень, бо вони стосуються "захисту ближнього".

При цьому він наголосив, що "не буде і не повинно бути загальнообов'язкового щеплення".

Читайте також: Вакцини від COVID-19: що треба знати про ризики та побічні ефекти

В уряді Німеччини відкидають ідею обов'язкової вакцинації медиків

Федеральний міністр праці Губертус Гайль (Hubertus Heil) у відповідь на заклик Зедера заявив, що категорично відкидає можливість такої дискусії. "На даний момент не може й мови йти про спекулювання щодо обов'язкових щеплень", - сказав Гайль на телеканалах RTL та ntv, передає агентство AFP. Він додав, що вважає правильною відмову від примусових заходів щодо щеплення у Німеччині.

Читайте також: Старт кампанії з вакцинації у Євросоюзі: успіх чи провал?

Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.

Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу Щеплення рекомендоване людям від 16 років Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.

Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу Мобільні станція вакцинації У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).

Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу Логістичний виклик Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.

Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу У масці та з дотриманням дистанції Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.

Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.

Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу Важливо не забувати і про інші щеплення Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я. Автор: Інна Завгородня

