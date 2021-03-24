Коментар: Уряд Меркель у вільному падінні

Федеральний уряд Німеччини в боротьбі з пандемією станом на кінець березня являє собою дуже сумну картину. І на думку спадає питання, яке не лише минулого року, а й кілька тижнів тому було майже немислимим: чи вдасться канцлерці знову надати процесу боротьби з пандемією структурованості та змісту? Чи повинна вона подати у відставку? Чи вона здасться?

Поки що до цього не дійде, хоча б тому, що в розпал найгіршої урядової кризи за багато десятиліть ніхто не хоче ставати за штурвал замість Анґели Меркель (Angela Merkel). Але падіння авторитету цієї всесвітньо шанованої жінки у власній країні вражає.

Помилкове рішення Меркель

На початку тижня, за енергійним наполяганням Меркель, вона та прем'єр-міністри федеральних земель вирішили подовжити локдаун на чотири тижні - і до того ж оголосили великодні свята періодом "спокою".

Уже тоді навряд чи хтось розумів доцільність цих п'яти днів "спокою". До того ж, переважна більшість людей у ​​Німеччині все одно не відчували великого бажання до подорожей чи гучного святкування Паски. Але Меркель усе-таки взяла гору. Очевидно, вона тримала прем'єр-міністрів земель, деякі з яких хотіли дозволити досить легкі форми великоднього туризму, образно кажучи, на прицілі пістолета. Мовляв, якщо ви не підтримаєте мою позицію, то я взагалі відмовлюся від усіх домовленостей - так, очевидно, поставила питання Меркель.

Оглядач DW Єнс Турау

Та ця погроза спрацювала лише кілька годин. З боку бізнесу, церков та опозиції пролунали розлючені голоси протесту. Навіть міністр внутрішніх справ Горст Зеегофер (Horst Seehofer) з ХСС відкрито виступив проти "великоднього спокою". Водночас результати останніх опитувань демонструють, що рейтинг ХДС Меркель перебуває у вільному падінні, що, безумовно, також пов'язано з неприємним скандалом навколо деяких депутатів, які збагатились на закупівлі масок.

Тож від оголошеного 23 березня посилення локдауну вже наступного дня Меркель відмовилася. Великдень уже не буде часом "спокою", а сама канцлерка заявила, що рішення було її помилкою. Тепер вона каже, що неділоки й переваги цього були непропорційні і що забагато питань було без відповіді. У Бундестазі Меркель навіть попросила всіх громадян про прощення. Благородний крок - глави урядів досить рідко публічно просять вибачення та визнають помилки. Утім, факт залишається фактом: Меркель визнала свою помилку. Вільні демократи і Ліві навіть вимагали від канцлерки поставити на порядок денний питання про вотум довіри.

Колективний державний провал

Усі залучені - уряд, землі - безнадійно загубились у деталях. І головним наслідком цього є те, що громадяни більше не розуміють, які правила зараз чинні. Спочатку оголошується начебто для всіх заборона на поїздки на Великдень, але потім окремі землі відступають від неї лише через кілька годин після наради з канцлеркою. І той факт, що під час переговорів Меркель з прем'єр-міністрами земель інформація ледь не щохвилини потрапляє до різних ЗМІ, свідчить про те, наскільки слабшає повага до канцлерки.

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З початку пандемії Анґела Меркель більше усвідомлювала масштаб виклику, ніж багато інших. Але після більш ніж року пандемії її відповідь завжди пропонує лише подальші обмеження. А на обережні послаблення вона наважується лише в поєднанні зі швидкими тестами - тільки-от тестів у необхідній кількості бракує. І кампанія з вакцинації все затягується та затягується. Німеччина в боротьбі з вірусом втратила курс і орієнтацію.

Трагедія Анґели Меркель

Це трагічно для жінки, чию серйозність, готовність до компромісів та міцні нерви поважають у всьому світі. Однак під час третьої хвилі пандемії саме бажання Меркель залучити та дослухатитися до всіх учасників дебатів стало її злим роком.

Навряд чи це її особиста провина, адже німецький федералізм забороняє правління за допомогою залізного кулака. Але наразі цей уряд просто неспроможний до дій. А кількість інфікованих постійно зростає. Ситуація насправді не може бути гіршою.

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