Угорський політолог: ЄНП фактично викинула партію Орбана зі своїх лав

DW: Пане Креко, як Ви оцінюєте вихід депутатів від угорської правлячої "Фідес" у Європарламенті з фракції Європейської народної партії (ЄНП)?

Петер Креко: Формально це вихід, але насправді йдеться про рішення, яке було ухвалено всупереч волі прем'єра (Угорщини. - Ред.) Віктора Орбана та його партії "Фідес". Орбан із задоволенням сидить за одним столом із найсильнішими у світі політики. І до них належить і ЄНП. Це найвпливовіша партійна родина в Європі із величезною мережею та довгою традицією. Навіть якщо Орбан намагається подати свої рішення як вихід, фактично "Фідес" виключили, викинули з ЄНП.

Які наслідки це рішення може мати для європейської політики та Угорщини?

Це добре рішення для Європейської народної партії та для європейського політичного мейнстриму, адже межа між тими політичними акторами, які почуваються відданими демократії та верховенству права, та тими, хто такими не є, стає все більш чіткою та однозначною. У ці часи, коли Європейський Союз переживає все більше криз, зокрема й через уряди, на кшталт очолюваного Орбаном, це може бути лише доброю новиною для Європи. Угорщині вихід євродепутатів від "Фідес" з фракції ЄНП нічого доброго не принесе. Уряд Орбана буде й далі працювати над послабленням правової держави. Антибрюссельський наратив Орбана й далі буде посилюватися, і він все більше буде намагатися зробити з ЄС цапа-відбувайла.

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Прихильники партії "Фідес" під час передвиборчої кампанії у 2018 році

Чи не є це передвісником виходу Угорщини з ЄС?

Ні, я не вірю, що на нас чекає вихід Угорщини з ЄС. Орбан знає, що ЄС є стабілізаційним фактором для Угорщини та угорської економіки. Йдеться про важливий для країни спільний ринок та про багатомільярдну фінансову допомогу з Брюсселя. Не секрет, що саме члени родини Орбана та бізнесмени з його оточення особливо збагачуються за рахунок грошей ЄС. Утім, Орбан намагатиметься й далі налаштовувати угорську громадськість проти ЄС.

Наразі це не дуже добре виходить. Хоча більшість угорців й підтримує Орбана у його політиці щодо біженців, але шельмування ЄС загалом - ні. Протягом минулих місяців Орбан через свою антиєвропейську риторику навіть дещо втратив підтримку угорців, за даними соцопитувань.

Так, угорська громадськість не така ворожа до Європи, як, наприклад, британська. Можна навіть сказати, що вона переважно та стабільно є єврооптимістичною. Орбану навіть за десятиріччя свого правління не вдалося принципово це змінити. Через це я не думаю, що угорське суспільство погодиться на вихід країни з ЄС.

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"Ви також маєте право знати, що запланував Брюссель" - напис на антиєвропейському плакаті, розміщеному угорським урядом у 2019 році

Конфлікт, який роками тривав між "Фідес" та більшістю партій, що входять до ЄНП, у мініатюрі символізує нездатність ЄС знайти дієву відповідь на антидемократичні перетворення Орбана в Угорщині. Чи настав тепер поворотний момент у цьому питанні?

Рішення ЄНП щодо "Фідес" є неабиякий поворотний момент. До цього "Фідес" був поганцем, який сидів за одним столом із добрими хлопцями, нині "Фідес" став просто поганцем. Найважливішим у цьому мені здається те, що німецькі християнські демократи та їхні партнери (ХДС/ХСС. - Ред.), які довгий час покривали "Фідес", поступово почали приходити до тями.

Чи призведе рішення ЄНП до того, що ЄС віднині буде послідовніше протистояти демонтажу демократії та буде жорсткіше застосовувати новий механізм захисту правової держави?

Тут важко щось сказати. У процедурі, згідно з новим механізмом захисту правової держави, окремі держави-члени ЄС все ще мають відчутні права під час обговорення та ухвалення рішень. Тому варто почекати на те, як це застосовуватиметься на практиці.

"Фідес" і німецькі партії ХДС/ХСС завжди мали особливі відносини, до того ж, німецька економіка відіграє в Угорщині помітну роль. Як розрив між "Фідес" та ЄНП вплине на німецько-угорські відносини?

Петер Креко

Грубо кажучи, Орбан та "Фідес" сподівались, що, якщо вони лишень купуватимуть достатньо танків та іншої зброї у Німеччині та зберігатимуть відмінні відносини із німецькими автоконцернами та іншими великими підприємствами, політичні відносини також будуть добрими. Рішення ЄНП продемонструвало межі такої політики. Не завжди економічні відносини диктують усі умови у політиці. В будь-якому разі, це буде втратою для ідентичності "Фідес", адже партія у майбутньому вже не зможе називати себе союзником правлячих політичних сил у Німеччині та Європі.

Петер Креко народився у 1980 році і є політичним аналітиком, а з 2011 року - директором будапештського інститут політичних досліджень і консультацій Political Capital. Він вивчав соціальну психологію та у 2014 році захистив дисертацію, присвячену соціально-психологічному дослідженню теорій змови. Серед його наукових інтересів: політична дезінформація, російський політичний вплив у Західній Європі, а також європейський популізм та радикалізм. Нині він працює як гостьовий дослідник у віденському Інституті гуманітарних наук (IWM).