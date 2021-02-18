Угорська партія "Фідес" виходить з фракції ЄНП у Європарламенті

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у середу, 3 березня, оголосив про вихід його партії "Фідес" з фракції Європейської народної партії (ЄНП) у Європарламенті. Про це Орбан написав у листі лідеру фракції ЄНП Манфреду Веберу (Manfred Weber), у якому він також пояснив, що ухвалив рішення війти з фракції ЄНП через зміни її правил, які спрямовані проти "Фідес" і дозволяють виключати з фракції цілі партії, а не окремих їх членів.

На думку Орбана, ці зміни до правил є "ворожим кроком проти "Фідес" та її виборців", а також "антидемократичними і несправедливими".

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Останні роки відносини "Фідес" та ЄНП були дуже напруженими через нападки офіційних осіб "Фідес" на лідерів і політику ЄНП, а також через конфлікти щодо верховенства закону в Угорщині. У 2019 році ЄНП навіть призупиняла членство партії Орбана у фракції.

Тим часом у партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) вже заявили, що будуть раді бачити депутатів "Фідес" у своїй фракції правих популістів.

"Очевидно, що Віктор Орбан та "Фідес" набагато ближчі до нашої фракції "Ідентичність та демократія", ніж до ЄНП. Щиро запрошуємо Орбана", - заявив євродепутат від АдН Йорґ Мойтен (Jörg Meuthen). Він також додав, що у них є багато спільного і їхні думки збігаються у багатьох питання, зокрема, ставленні до міграції.

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У випадку приєднання депутатів "Фідес" до правих популістів, їх фракція може збільшитися до 87 членів. Втім, це все одно залишить їх на четвертому місті за розміром у Європарламенті.

Нагадаємо, до фракції ЄНП у Європарламенті входять також німецькі Християнсько-демократичний та Християнсько-соціальний союзи (ХДС та ХСС). Після виходу депутатів "Фідес", фракція ЄНП все одно залишиться найбільшою фракцією у ЄП.