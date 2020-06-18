Орбан проти Сороса - суд ЄС визнав угорський закон про виші неправомірним

Уже вдруге цього року Суд Євросоюзу показує "червону картку" угорському урядові. У червні 2020 року суд визнав неправомірним угорський закон, яким регулюється діяльність неурядових організацій. Він був націлений на фонд американського мільярдера угорського походження Джорджа Сороса. Тепер же Європейський Суд визнав неправомірним і закон, що регулює роботу вищих навчальних закладів. Згідно з рішенням суду, закон суперечить як угодам ЄС, так і Хартії ЄС з прав людини, а також правилам Світової організації торгівлі (СОТ).

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2017 року угорський парламент ухвалив закон, який постановляє, що видача дипломів про вищу освіту передбачає угоду між Угорщиною та країною походження іноземного університету. Крім того, такий іноземний університет повинен викладати також і в країні свого походження. Згідно з рішенням суддів, обидві вимоги дискримінують іноземні університети порівняно з угорськими. Таким чином, недотримано низку базових свобод.

Сорос - ворог Орбана номер один

Єврокомісія подала 2018 року скаргу до Європейського суду проти угорського закону. Через те, що єдиним вишем, який не задовольняв вимоги закону, був Центральноєвропейський університет зі 17-ма тисячами студентів, цей документ був прямо спрямований проти засновника та спонсора університету Джорджа Сороса. Через свої ліберальні програми викладання та колектив, до якого входило багато закордонних угорців, так званий "університет Сороса" вже давно був більмом в оці Віктора Орбана.

Угорський прем'єр Віктор Орбан давно намагався позбутися "унівеситету Сороса"

Орбан розвинув свого роду теорію змови навколо Сороса. Зокрема, він закидає 90-річному мільярдеру та меценату бажання встановити світове панування ліберальних сил та замінити угорських християн на мусульманських мігрантів. Те ж саме Орбан уже давно приписує і Євросоюзу, який, згідно з його уявленням, тісно співпрацює з Соросом. Під час передвиборної кампанії до Європарламенту 2019 року партія Орбана навіть розвішувала плакати в Угорщині, на яких Сорос був зображений поряд із тодішнім головою Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером. Угорські ЗМІ, які зараз майже всі транслюють урядову лінію, називають Центральноєвропейський університет "ліберально-ектремістським осередком" чи ковальнею "найманців Сороса".

Університет переїхав з Будапешта

Університет спробував виконати вимогу угорського закону про виші та уклав угоду про кооперацію з Бард-коледжем в американському штаті Нью-Йорк. Влада штату висловила також готовність підписати з Угорщиною двосторонню угоду про визнання дипломів про освіту. Але угорський прем'єр від цього відмовився. Через певний час університет вирішив переїхати до Відня. Переїзд має бути завершений цієї осені.

Рішення Суду ЄС - чергова болісна поразка угорського прем'єра. Які практичні наслідки воно матиме, поки що незрозуміло. Чи скасує університет мецената Сороса свій переїзд та вимагатиме в угорської держави компенсації збитків через суд, поки що відкрите питання.

У боротьбі з Соросом Орбан не цурається брудних методів

Орбан був стипендіатом Сороса

Іронія у цій історії полягає в тому, що Віктор Орбан, будучи тоді ще ліберальним опозиціонером, сам навчався в Оксфорді 1989 року за стипендією Джорджа Сороса. Тоді мільярдер підтримував ще ліберальну партію "Фідес", яку Орбан за останні роки перетворив на правонаціоналістичний рух. 2016 року Орбан вимагав витурити з країни Сороса та сили, за якими він начебто стоїть.

Сам Сорос вважає, що Орбан використовує його як цапа-відбувайла для досягнення внутрішньополітичних цілей. "На шляху закріплення своєї влади він створив корупційну систему, аби збагачуватися самому та збагачувати своє оточення", - каже мільярдер. Схожі закиди на адресу Орбана лунали цього тижня і від німецької євродепутатки, колишньої міністерки юстиції Німеччини Катарини Барлей (Katarina Barley).